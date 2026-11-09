La Francia si avvicina a piccoli passi al grande appuntamento del 12 novembre. Nonostante sia solo una partita di Nations League, in ballo ci sono 3 punti fondamentali per la fase finale del torneo. La nazionale transalpina si giocherà l'accesso alle final four contro l'Italia, contro cui ha pareggiato nel match di andata. Seppur privo di Mbappé, Zidane era riuscito a rompere il muro italiano solamente grazie ad un capolavoro di Michael Olise.

Saël Kumbedi (Wolfsbourg) rejoint le groupe, en remplacement de Pierre Kalulu (lésion aux ischios du membre inférieur gauche) pic.twitter.com/JjWVxF6sDI — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2026

Kumbedi sostituirà Kalulu in nazionale

In seguito, l'errore di Da Cunha aveva poi condotto all'1-1 di Bastoni. Oltre all'accesso alla fase finale di giugno però, la partita decreterà anche il punto sulle due squadre, che hanno cambiato CT in estate. Il progetto diè cominciato bene, senza sconfitte e con tanti nuovi nomi nel giro dei Bleus. A settembre era tornato anche, forte delle buone stagioni fatte con la Juventus. Tuttavia, il terzino bianconero ha rimediato un infortunio contro la Fiorentina che gli impedirà di partecipare a questa chiamata. Al suo posto, Zizou ha sorpreso tutti chiamando un vero nome a sorpresa.Il nuovo CT della nazionale francese aveva già sorpreso nel primo giro di chiamate. A destare stupore erano stati i nomi degli italiani Diouf e soprattutto di, entrambi riconfermati per questa sosta. Inoltre, a furor di popolo, era stato chiamato Esteban Lepaul, capocannoniere della scorsa Ligue 1. Questa volta, il bomber del Rennes non è stato chiamato, ma al suo posto c'è stato l'inserimento di, astro nascente del Paris FC.

BERLINO, GERMANIA - 7 NOVEMBRE: Saël Kumbedi del VfL Wolfsburg contende il possesso palla a Josip Brekalo dell'Hertha BSC durante la partita di 2. Bundesliga 2026/27 tra Hertha BSC e VfL Wolfsburg, disputata all'Olympiastadion il 7 novembre 2026 a Berlino, in Germania. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

I problemi fisici di Kalulu hanno costretto Zidane a puntare su un altro giocatore difensivo e la sua scelta è andata su... Sael Kumbedi. Convocato dall'Under 21, Kumbedi milita attualmente nel Wolfsburg, seconda divisione tedesca. Arrivato a gennaio per 6 milioni di euro, l'ex Le Havre ha subito la storica prima retrocessione del club a maggio. Dopo aver debuttato a 17 anni con l'OL nel 2022-23, il calciatore ha goduto della grande fiducia di un ottimo tecnico come Laurent Blanc ed è riuscito anche a strappare un esordio in Europa League.