La Nigeria Under 17 delle Women entra di diritto nella storia del movimento calcistico femminile. Le ragazze sono le prime africane di sempre a trionfare in un torneo organizzato dalla FIFA. Sebbene la formazione maggiore stia faticando, non avendo trovato spazio alla più recente edizione della Coppa del Mondo, lo stesso non può dirsi per la sorprendente formazione Under 17. Al contrario, sia pure avendo affrontando il temibile Giappone, le giovanissime nigeriane sono riuscite ad imporsi. Per una volta a vincere non sono state le solite nazionali e occorre dare valore a questa impresa di cui poco probabilmente tanti non hanno contezza.

Nigeria Women, il futuro è tuo... che impresa delle ragazze Under 17!

Ad informarci di quanto è accaduto dall'altra parte del mondo è la penna di David Fonda, che lavora per "Cronache di Spogliatoio". La vittoria della Nigeria, come si spiegava, èperché mai nessun'altra nazionale femminile aveva vinto un torneo FIFA prima d'ora. Certamente, la formazione maggiore ha avuto il merito di aggiudicarsi negli anni bensulle 14 edizioni complessive disputate. Eppure, l'impresa è di quelle da ricordare.

PECHINO, CINA - 4 FEBBRAIO: La squadra della Nigeria entra nello stadio sventolando la loro bandiera durante la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 al Stadio Nazionale di Pechino il 4 febbraio 2022 a Pechino, Cina. (Foto di Matthew Stockman/Getty Images)

Il momento della nazionale nordafricana è negativo tanto per quella femminile quanto per la maschile, assente ingiustificata alle ultime due edizioni di un mondiale. La Confederazione Africana (CAF) e la FIFA hanno finanziato e creduto nel progetto, raccogliendo un risultato inimmaginabile. Il denaro, però, non è investito nel movimento in termini di strutture nelle quali far crescere calciatori e calciatrici. Dopo aver trionfato nella Coppa d'Africa 2024, ogni calciatrice ricevette un bonus da 100.000€. Nessun soldo, dunque, versato alla Nazionale.

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In ogni caso, è un successo che potrebbe avere felici ripercussioni sull'intero movimento nigeriano. Nonostante avesse perso all'esordio contro la, la Nigeria s'è risollevata, arrivando ad alzare al cielo il trofeo. I principali meriti vanno a Oluebube, colei che ha deciso la finale con un suo gol, marcando l'1-2 e il soprasso definitivo sul Giappone.