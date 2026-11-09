Come spesso si dice, "bisogna sempre guardare il lato positivo". Ma quando si perde il titolo per un soffio diventa molto difficile, se non impossibile, trovare quel lato positivo. Proprio la triste esperienza cha ha provato il Rosario Central lo scorso sabato dopo la rete di Enner Valencia al 96' che ha consegnato il trofeo al Boca Juniors. Eppure, le Canallas sono riusciti in qualche modo a trasformare quella grande delusione in una festa. Ecco come.

La reazione del Rosario Central dopo la delusione e la frecciatina al Newell's Old Boys: "Alcuni non festeggiano per niente"

Caricamento post Instagram...

che metteva in risalto i recenti successi della squadra e, a sua volta, ha lanciato una frecciatina al Newell's Old Boys, che aveva esultato per la sconfitta dei rivali

: "Abbiamo un sacco di motivi per festeggiare. Altri festeggiano per niente". Lo stesso capitano del Newell's si è scusato dopo che il video è diventato virale.

Sono passate solo 48 ore da quando il Rosario Central si è visto soffiare il titolo per quella rete di Ennera tempo ormai scaduto. Come hanno mostrato le immagini, i tifosi giallo-blu avevano persino dato il via alle danze al fischio finale per poi rimanere gelati alla notizia della rete del vantaggio del. Rete che, per alcuni minuti, si è creduto che fosse stata annullata tanto che i festeggiamenti pere compagni sono ripresi. Ma alla fine è arrivata la conferma sia che del gol che della vittoria degli Xeneizes. Un durissimo colpo per El Fideo e compagni. Troppo duro da incassare.Sugli spalti e sul campo sono scese delusione e lacrime. Eppure, il Rosario Central ha deciso di reagire e trasformare la delusione in festa. Le Canallas, infatti, hanno condiviso sui loro social un video

ROSARIO, ARGENTINA - 13 AGOSTO: Angel Di Maria del Rosario Central guarda durante una partita della CONMEBOL Copa Libertadores 2026 di 16 partite della prima tappa tra Rosario Central e Corinthians all'Estadio Gigante de Arroyito il 13 agosto 2026 a Rosario, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il video del club di Rosario mostra le immagini dell'invasione di campo da parte dei tifosi dopo la vittoria contro l'Estudiantes de Río Cuarto (a seguito di un malinteso, apparentemente dovuto a un errore in una trasmissione radiofonica, che annunciava l'annullamento del gol di Enner Valencia). Il tutto sotto le note di "Nos sobran los motivos" (Abbiamo più che abbastanza motivi) , di Joaquín Sabina. Oltre a quel piccolo istante di festa sono stati messi in risalto i recenti successi del club: la qualificazione alla Copa Libertadores 2027 (parteciperanno al torneo continentale per il secondo anno consecutivo), l'inaugurazione della terza tribuna dello stadio, che ha raggiunto i 115.000 abbonati, il loro netto vantaggio nei derby (sono in testa negli scontri diretti con 22 partite di vantaggio), e anche i titoli di campione della Lega Professionistica 2025 e della Supercoppa Internazionale 2026.