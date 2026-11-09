Le Canallas hanno condiviso un video che mette in evidenza i recenti successi della squadra, tra cui il secondo posto nella classifica annuale
L'illusione dei tifosi del Rosario Central, mentre il Boca segnava il gol decisivo: "Siamo bicampioni"
Come spesso si dice, "bisogna sempre guardare il lato positivo". Ma quando si perde il titolo per un soffio diventa molto difficile, se non impossibile, trovare quel lato positivo. Proprio la triste esperienza cha ha provato il Rosario Central lo scorso sabato dopo la rete di Enner Valencia al 96' che ha consegnato il trofeo al Boca Juniors. Eppure, le Canallas sono riusciti in qualche modo a trasformare quella grande delusione in una festa. Ecco come.
La reazione del Rosario Central dopo la delusione e la frecciatina al Newell's Old Boys: "Alcuni non festeggiano per niente"Sono passate solo 48 ore da quando il Rosario Central si è visto soffiare il titolo per quella rete di Enner Valencia a tempo ormai scaduto. Come hanno mostrato le immagini, i tifosi giallo-blu avevano persino dato il via alle danze al fischio finale per poi rimanere gelati alla notizia della rete del vantaggio del Boca. Rete che, per alcuni minuti, si è creduto che fosse stata annullata tanto che i festeggiamenti per Di Maria e compagni sono ripresi. Ma alla fine è arrivata la conferma sia che del gol che della vittoria degli Xeneizes. Un durissimo colpo per El Fideo e compagni. Troppo duro da incassare.
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Il video del club di Rosario mostra le immagini dell'invasione di campo da parte dei tifosi dopo la vittoria contro l'Estudiantes de Río Cuarto (a seguito di un malinteso, apparentemente dovuto a un errore in una trasmissione radiofonica, che annunciava l'annullamento del gol di Enner Valencia). Il tutto sotto le note di "Nos sobran los motivos" (Abbiamo più che abbastanza motivi) , di Joaquín Sabina. Oltre a quel piccolo istante di festa sono stati messi in risalto i recenti successi del club: la qualificazione alla Copa Libertadores 2027 (parteciperanno al torneo continentale per il secondo anno consecutivo), l'inaugurazione della terza tribuna dello stadio, che ha raggiunto i 115.000 abbonati, il loro netto vantaggio nei derby (sono in testa negli scontri diretti con 22 partite di vantaggio), e anche i titoli di campione della Lega Professionistica 2025 e della Supercoppa Internazionale 2026.
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