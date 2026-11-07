Uno dei calciatori presenti nella rosa del Rosario Central, club argentino che milita nella Liga Profesional de Futbol, figura anche Angel Di Maria. Il classe 1988, infatti, lo scorso anno ha scelto di tornare in patria nonché nel club che l'ha lanciato nel mondo del calcio professionistico a diciotto anni di distanza dalla sua partenza per l'Europa. Durante la sua esperienza nel vecchio Continente, El Fideo ha vestito le maglie di Benfica (due volte), Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain ed anche Juventus. Adesso gioca per la squadra in cui è cresciuto ma, a causa di un problema fisico, non potrà essere a disposizione in vista di un incontro molto importante.

Di Maria salterà l'ultima partita di campionato del Rosario Central

Alleore italiane, il Rosario Central ospiterà allo Stadio Gigante de Arroyito l'. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della sedicesima nonché ultima giornata del Torneo Clausura del campionato argentino. I padroni di casa, inoltre, hanno la possibilità di diventaredato che, nella classifica generale della competizione, sono terzi con 59 punti, soltanto uno in meno rispetto aled all's. Per vincere il titolo, quindi, La Academia Rosarina deve vincere e sperare che le altre due contendenti perdano. Se pareggia, invece, deve sperare che il Boca perde con sei gol di scarto e che l'Argentinos perda indipendentemente dal risultato.Per quest'ultima nonché importante gara della massima divisione nazionale, però, il Rosario dovrà fare a meno di Di Maria. Infatti, durante la partita della scorsa settimana vintain casa del, il numero 11 gialloblù ha lasciato il campo al 59' a causa di un infortunio. Nelle ultime ore, sui propri canali ufficiali il club ha annunciato che El Fideo haall'ed al, si sta sottoponendo a cure mediche e sta facendo anche fisioterapia. Di conseguenza, non potrà aiutare la squadra per quest'ultima e fondamentale gara e spera di tornare in campo il prima possibile.