L'infortunio del giocatore più importante
Di Maria, orgoglio albiceleste: provoca la tifoseria del Corinthians mostrando il tatuaggio del Mondiale
Uno dei calciatori presenti nella rosa del Rosario Central, club argentino che milita nella Liga Profesional de Futbol, figura anche Angel Di Maria. Il classe 1988, infatti, lo scorso anno ha scelto di tornare in patria nonché nel club che l'ha lanciato nel mondo del calcio professionistico a diciotto anni di distanza dalla sua partenza per l'Europa. Durante la sua esperienza nel vecchio Continente, El Fideo ha vestito le maglie di Benfica (due volte), Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain ed anche Juventus. Adesso gioca per la squadra in cui è cresciuto ma, a causa di un problema fisico, non potrà essere a disposizione in vista di un incontro molto importante.
Di Maria salterà l'ultima partita di campionato del Rosario CentralAlle 21:30 ore italiane, il Rosario Central ospiterà allo Stadio Gigante de Arroyito l'Estudiantes de Rio Cuarto. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della sedicesima nonché ultima giornata del Torneo Clausura del campionato argentino. I padroni di casa, inoltre, hanno la possibilità di diventare Campioni d'Argentina dato che, nella classifica generale della competizione, sono terzi con 59 punti, soltanto uno in meno rispetto al Boca Juniors ed all'Argentinos Juniors. Per vincere il titolo, quindi, La Academia Rosarina deve vincere e sperare che le altre due contendenti perdano. Se pareggia, invece, deve sperare che il Boca perde con sei gol di scarto e che l'Argentinos perda indipendentemente dal risultato.
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