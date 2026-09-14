Dopo una settimana turbolenta e con la posizione di Jorge Almirón a rischio, il Rosario Central riesce a ritrovare un briciolo di tranquillità grazie all'importante successo per 1-0 sul Tigre a Victoria. Partita valida per il 9°turno del Clausura. Protagonista del successo delle Canallas è stato Angel Di Maria, autore non solo della rete decisiva al 60' ma anche e soprattutto del suo grande gesto altruista verso la squadra: si è improvvisato difensore.

Angel Di Maria si riscopre terzino: il Fideo arretra in difesa dopo l'espulsione di Coronel

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A volte bisogna andare contro i propri principi per arrivare alla meta. Ebbene, Angel Di Maria ha deciso di dare uno strappo alla regola pur di riportare il suoalla vittoria. Lenon vincevano da 5 partite, tra Campionato e Coppa Libertadores, e la situazione in casa giallonera si era fatta molto pesante tanto che si parlava di sollevare dall'incarico il tecnico. E chi se non un campione del calibro di Di Maria poteva riportare quella pace che ormai sembrava un miraggio.Nella sfida di ieri pomeriggio contro il, a Victoria, il Fideo si è rivelato l'arma vincente. Al 60' ha portato in vantaggio ilma la partita ha rischiato seriamente di capovolgersi dopo l'espulsione di Emanuelper doppia ammonizione al 76'. Ed è proprio qui che il classe '87 ha tirato fuori dal cilindro un'altra delle sue idee:spostando così la difesa a 4. Una strategia che non rientrava nei piani di Almirón.

L'atteggiamento del capitano e giocatore di punta della squadra di Rosario non è passato inosservato agli occhio dell'allenatore: "Quando Emanuel è stato espulso, Ángel era sulla fascia destra a difendere, il che dimostra l'unità e la consapevolezza dell'importanza di questo risultato". Ha dichiarato Almirón al termine della partita. Di Maria ha giocato nel suo nuovo ruolo appena 5 minuti quando è stato sostituito da Gaspar Duarte.

ROSARIO, ARGENTINA - 13 AGOSTO: Angel di Maria del Rosario Central compete per la palla con Matheus Bidu dei Corinthians durante una partita della prima tappa della CONMEBOL Copa Libertadores 2026 di 16 tra Rosario Central e Corinthians all'Estadio Gigante de Arroyito il 13 agosto 2026 a Rosario, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Anche Alan Rodríguez, uno dei suoi compagni di squadra che era in campo, ha sottolineato l'atteggiamento dell'ex giocatore di Benfica e Real Madrid: "Gli ho detto: 'Ottimo lavoro'. Ha questo tipo di atteggiamento e dice molto sulla sua umiltà". Il gesto molto altruista di Di Maria, infatti, ha avuto successo dato che alla fine il Rosario Central si è portato a casa i tre punti.