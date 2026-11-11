Jude Bellingham è abituato a essere considerato uno dei calciatori più maturi della sua generazione. A soli 23 anni ha già quasi 400 partite alle spalle, ha giocato per Borussia Dortmund e Real Madrid ed è diventato un punto di riferimento anche della Nazionale inglese. Fuori dal campo, però, il quadro che racconta è sorprendentemente diverso. In una nuova intervista alla britannica Vogue, il centrocampista del Real Madrid ha ammesso di non sentirsi altrettanto adulto nella vita di tutti i giorni. Cucinare, guidare, occuparsi della casa: sono attività che Bellingham ha imparato solo in parte e per le quali, ancora oggi, conta sull'aiuto delle persone che gli stanno vicino. Una confessione che mostra un lato molto più normale del fuoriclasse inglese, ma che racconta anche quanto rapidamente sia cresciuto dentro il mondo del calcio professionistico.

"In campo mi sento maturo, nella vita privata molto meno"

Bellingham ha spiegato che la sua sicurezza sul terreno di gioco non corrisponde necessariamente alla stessa maturità nella vita quotidiana. Il motivo è anche legato alla velocità con cui è arrivato al professionismo:, a 17 si era trasferito al Borussia Dortmund e poco dopo era diventato un giocatore della Nazionale inglese. "Dal punto di vista calcistico mi sento maturo, perché ho giocato quasi 400 partite. Nella vita privata, invece, a dire il vero non mi sento affatto così maturo."

Il centrocampista del Real Madrid ha poi raccontato con una certa ironia alcune delle sue difficoltà più semplici. "Non so cucinare, non so guidare...". E ha ammesso di essere ancora molto dipendente da amici e familiari per attività come cucinare, pulire casa e occuparsi di altri aspetti della vita quotidiana. "Sono bravo in quello che faccio, ma per il resto la situazione è un po' diversa. Dipendo dall'aiuto di amici e famiglia, che si tratti di cucinare, pulire o fare altre cose".

Bellingham ha spiegato che per anni la sua attenzione è stata completamente assorbita dal calcio. Allenamenti, partite, trasferimenti e impegni con la Nazionale gli hanno lasciato poco spazio per imparare quelle attività che normalmente fanno parte della crescita di un ragazzo.

SANTANDER, SPAGNA - 1° NOVEMBRE: Jude Bellingham del Real Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Racing Club de Santander e Real Madrid, disputata allo stadio El Sardinero il 1° novembre 2026 a Santander, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

La pressione del calcio e la ricerca di un equilibrio

La confessione più significativa riguarda però un altro tipo di difficoltà. Bellingham ha raccontato di aver attraversato momenti nei quali il calcio aveva finito per occupare completamente la sua vita,. "Nella scorsa stagione, in alcuni momenti, ho avuto la sensazione che il calcio mi stesse completamente assorbendo. Ero estremamente teso e stressato."

Proprio per questo il giocatore ha deciso di parlare con una persona che potesse aiutarlo a gestire meglio quelle situazioni. Una scelta che evidenzia quanto sia cambiato anche il modo in cui i grandi campioni affrontano la pressione psicologica legata al professionismo. Bellingham ha inoltre riconosciuto il peso della responsabilità che deriva dall'essere un calciatore di alto livello. Non considera di aver iniziato a giocare a calcio con l'obiettivo di diventare un modello per gli altri, ma sa che oggi milioni di persone osservano il suo comportamento. "Non si può semplicemente comportarsi come si vuole quando si rappresentano una città o un Paese indossando quella maglia. Per gli altri sei un'ispirazione, che tu lo voglia oppure no."

Il centrocampista vuole quindi lavorare anche sull'uomo che c'è dietro il calciatore. Il suo obiettivo, ha spiegato, è essere fuori dal campo una persona educata e rispettosa, imparando progressivamente quelle responsabilità che la carriera iniziata da giovanissimo gli ha impedito in parte di affrontare con i tempi normali.