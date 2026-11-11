La storia d'amore tra il Fenerbahçe e Dirk Kuyt è giunta a un nuovo, definitivo capolinea. Dopo l'esperienza estiva vissuta nello staff tecnico e la breve parentesi in prima squadra, l'avventura turca dell'ex stella di Feyenoord e Liverpool si conclude ufficialmente.

Ritornato a Istanbul la scorsa estate dopo l'ottimo triennio vissuto da calciatore tra il 2012 e il 2015, Kuyt aveva iniziato la stagione in veste di assistente di Ismail Kartal. In seguito all'esonero di quest'ultimo, arrivato a fine ottobre a causa di risultati al di sotto delle aspettative, la dirigenza aveva affidato la panchina temporanea proprio all'olandese.

Un periodo breve ma intenso, caratterizzato dal passo falso interno in campionato contro il Göztepe ma impreziosito dall'inaspettato e prestigioso successo per 3-2 in Champions League proprio contro il Liverpool, una delle sue ex squadre del cuore.

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La sua permanenza in panchina aveva però già un percorso tracciato. Ancora prima della sfida contro i Reds era stata decisa dal club la nomina di Emre Belözoglu come nuovo allenatore capo. Finito il ruolo di traghettatore, le indiscrezioni dei media turchi avevano ipotizzato un futuro per Kuyt all'interno del settore giovanile del club.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 23 MARZO: Dirk Kuyt delle leggende del Liverpool con il pallone durante la partita di beneficenza della LFC Foundation tra le leggende del Liverpool FC e le leggende dell'AFC Ajax ad Anfield il 23 marzo 2024 a Liverpool, Inghilterra. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Ipotesi che, tuttavia, non si è concretizzata: la società di Istanbul ha infatti confermato la separazione totale, ponendo fine alla seconda avventura turca del quarantaseienne di Katwijk dopo poco meno di sei mesi.

Nonostante la separazione operativa, il legame emotivo tra il Fenerbahçe e il suo ex idolo resta indissolubile, come testimoniato dal messaggio diffuso dal club attraverso i propri canali ufficiali: "La nostra storia è iniziata anni fa e il legame tra noi non si è mai spezzato. Prima in campo, poi in panchina. Con il tuo amore e la tua dedizione ti sei guadagnato un posto speciale nel cuore di tutti. Ti salutiamo per ora, ma il tuo posto nella nostra famiglia non cambierà mai."

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Per Kuyt si chiude così un capitolo intenso, in attesa di nuove sfide dopo le esperienze vissute sulle panchine di ADO Den Haag, Beerschot e FC Dordrecht.