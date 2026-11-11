In Cina anche i tatuaggi possono diventare un problema per chi indossa la maglia della Nazionale. Le autorità hanno infatti reintrodotto il divieto per i calciatori convocati, costringendoli a coprire i disegni visibili con manicotti color carne. Una regola che non è nuova, ma che negli ultimi anni aveva perso rigidità, tra periodi di tolleranza e nuove restrizioni. Ora la stretta è tornata e dietro la decisione non ci sarebbe soltanto una questione sportiva. Il tema si inserisce infatti in un contesto più ampio, legato alla volontà del regime cinese di contrastare quelle che considera influenze della cultura occidentale. E mentre in Nazionale i tatuaggi devono sparire, nel campionato cinese continuano a essere consentiti.

China heeft het verbod op tattoos bij internationals weer aangescherpt. https://t.co/Y4PcYS3gmg — Voetbal International (@VI_nl) November 11, 2026

Cina, niente tatuaggi: una regola che cambia con il vento politico

Per capire il ritorno delbisogna riavvolgere il nastro fino al. In quell'anno le autorità cinesi avevano iniziato a imporre restrizioni sui tatuaggi, chiedendo ad alcuni calciatori di coprirli durante le partite. Dal 2020, però, l'obbligo era stato applicato con minore frequenza, fino a una nuova stretta. Come ricostruito da L'Équipe, il recente ritorno della regola potrebbe essere legato anche ai risultati deludenti della, reduce dalle pesanti sconfitte contro Nuova Zelanda e Palestina. Una situazione che avrebbe provocato malumori ai vertici del calcio cinese. Ma la questione va oltre il campo.

DALIAN, CINA – 16 GIUGNO: Zhang Linpeng, calciatore della nazionale cinese, festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Cina e Myanmar, disputata al Dalian Barracuda Bay Professional Football Stadium il 16 giugno 2023 a Dalian, in Cina.

(Foto di Lintao Zhang/Getty Images)

Già nel gennaio 2018 il Partito aveva diffuso una direttiva contro la rappresentazione televisiva di hip-hop, sottoculture e modelli considerati decadenti. I tatuaggi sono finiti nello stesso mirino, perché associati a un'immagine occidentale distante dai valori promossi dal regime. "Ai giovani viene chiesto di conformarsi ai valori socialisti difesi dal regime e contrapposti alla decadenza occidentale", ha spiegato Valérie Niquet, responsabile del settore Asia della Fondazione per la Ricerca Strategica. Resta una contraddizione evidente: i tatuaggi non sono vietati nel campionato nazionale, ma diventano un problema quando si indossa la maglia della Cina. Il prossimo banco di prova sarà rappresentato dalle amichevoli contro Malesia e Bahrein, in programma il 14 e il 17 novembre.