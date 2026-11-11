Nuovi sviluppi sul caso Santi Mina, condannato a quattro anni di galera per abuso sessuale: la Corte di Almeria concede dieci giorni alla difesa prima della finalizzazione
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La vicenda giudiziaria di Santi Mina arriva ad un nuovo e decisivo capitolo. A distanza di nove anni dai fatti contestati e accertati, la Giustizia spagnola ha avviato le procedure per l'esecuzione della condanna a quattro anni di reclusione per abuso sessuale: ripercorriamo quanto accaduto, le decisioni dei tribunali e gli ultimi sviluppi che avvicinano l'ex calciatore all'ingresso in carcere.
Santi Mina, dieci giorni che lo separano dal carcereLa giustizia spagnola sta per completare il procedimento nei confronti del caso Santi Mina che ha fatto scalpore in Spagna, e ormai in corso da diversi anni dopo le prime accuse, gli accertamenti e poi la successiva condanna. Nella giornata di ieri, la 'Sezione Terza dell'Audiencia Provincial' di Almeria ha avviato formalmente le procedure per eseguire la condanna a quattro anni di carcere inflitta all'ex attaccante: come riferito dall'agenzia 'Europa Press', ripreso anche da diversi media spagnoli, i magistrati hanno concesso alla difesa dieci giorni per presentare le proprie osservazioni sulle modalità di esecuzione della pena, ossia l'avvio formale della fase esecutiva di una sentenza, ormai definitiva. Esaurito questo passaggio, secondo quanto riferito, il tribunale potrà disporre l'ingresso volontario del calciatore in un istituto penitenziario.
La ricostruzione del caso: dai fatti del 2017, il ritiro nel 2023 e la condanna definitivaLa vicenda risale alla notte del 16 giugno 2017, nei pressi della discoteca Mandala di Mojacar, in provincia di Almeria. Mina, all'epoca giocatore del Valencia, entrò in un furgoncino dove si trovavano una donna e David Goldar, suo amico e collega, che stava avendo un rapporto sessuale con la suddetta donna. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, Mina si avvicinò alla donna e compì atti sessuali senza suo consenso. La ricostruzione è contenuta nella sentenza 167/22 dell'Audiencia Provincial di Almeria, che costituisce uno dei documenti fondamentali per comprendere il procedimento.
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