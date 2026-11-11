Nuovi sviluppi sul caso Santi Mina, condannato a quattro anni di galera per abuso sessuale: la Corte di Almeria concede dieci giorni alla difesa prima della finalizzazione

Alex Bianchi
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La vicenda giudiziaria di Santi Mina arriva ad un nuovo e decisivo capitolo. A distanza di nove anni dai fatti contestati e accertati, la Giustizia spagnola ha avviato le procedure per l'esecuzione della condanna a quattro anni di reclusione per abuso sessuale: ripercorriamo quanto accaduto, le decisioni dei tribunali e gli ultimi sviluppi che avvicinano l'ex calciatore all'ingresso in carcere.

Santi Mina, dieci giorni che lo separano dal carcere

La giustizia spagnola sta per completare il procedimento nei confronti del caso Santi Mina che ha fatto scalpore in Spagna, e ormai in corso da diversi anni dopo le prime accuse, gli accertamenti e poi la successiva condanna. Nella giornata di ieri, la 'Sezione Terza dell'Audiencia Provincial' di Almeria ha avviato formalmente le procedure per eseguire la condanna a quattro anni di carcere inflitta all'ex attaccante: come riferito dall'agenzia 'Europa Press', ripreso anche da diversi media spagnoli, i magistrati hanno concesso alla difesa dieci giorni per presentare le proprie osservazioni sulle modalità di esecuzione della pena, ossia l'avvio formale della fase esecutiva di una sentenza, ormai definitiva. Esaurito questo passaggio, secondo quanto riferito, il tribunale potrà disporre l'ingresso volontario del calciatore in un istituto penitenziario.
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BARCELLONA, SPAGNA - 16 MAGGIO: Santi Mina dell'RC Celta de Vigo guarda durante la partita La Liga Santander tra FC Barcelona e RC Celta al Camp Nou il 16 maggio 2021 a Barcellona, Spagna. Gli stadi sportivi in giro per la Spagna rimangono sotto severe restrizioni a causa della pandemia di Coronavirus poiché le leggi governative sul distanziamento sociale vietano ai fan all'interno dei luoghi con il risultato che le partite si giocano a porte chiuse. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La ricostruzione del caso: dai fatti del 2017, il ritiro nel 2023 e la condanna definitiva

La vicenda risale alla notte del 16 giugno 2017, nei pressi della discoteca Mandala di Mojacar, in provincia di Almeria. Mina, all'epoca giocatore del Valencia, entrò in un furgoncino dove si trovavano una donna e David Goldar, suo amico e collega, che stava avendo un rapporto sessuale con la suddetta donna. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, Mina si avvicinò alla donna e compì atti sessuali senza suo consenso. La ricostruzione è contenuta nella sentenza 167/22 dell'Audiencia Provincial di Almeria, che costituisce uno dei documenti fondamentali per comprendere il procedimento.
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Il caso si estese e finì in tribunale, portando l'ex calciatore alla prima condanna il 4 maggio 2022, a quattro anni di carcere per abuso sessuale, venendo invece assolto dall'accusa di aggressione sessuale. Nel luglio del 2023 è poi arrivata la conferma della pena da parte del 'Tribunale Superiore di Giustizia' dell'Andalusia, riducendo solo il risarcimento per danni morali da 50mila a 25mila euro. Infine, lo scorso 23 settembre è arrivata la decisione definitiva del 'Tribunale Supremo di Giustizia0, che ha respinto il ricorso del calciatore e confermato definitivamente la condanna. L'intera vicenda ha poi avuto conseguenze anche sulla sua carriera da calciatore, portando all'addio forzato al Celta Vigo nell'agosto del 2023, club che decise di risolvere unilateralmente il suo contratto.

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