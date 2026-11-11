La vicenda giudiziaria di Santi Mina arriva ad un nuovo e decisivo capitolo. A distanza di nove anni dai fatti contestati e accertati, la Giustizia spagnola ha avviato le procedure per l'esecuzione della condanna a quattro anni di reclusione per abuso sessuale: ripercorriamo quanto accaduto, le decisioni dei tribunali e gli ultimi sviluppi che avvicinano l'ex calciatore all'ingresso in carcere.

Santi Mina, dieci giorni che lo separano dal carcere

La giustizia spagnola sta per completare il procedimento nei confronti del casoche ha fatto scalpore in Spagna , e ormai in corso da diversi anni dopo le prime accuse, gli accertamenti e poi la successiva. Nella giornata di ieri, la 'Sezione Terza dell'Audiencia Provincial' di Almeria ha avviato formalmente le procedure per eseguire laa quattro anni di carcere inflitta all'ex attaccante: come riferito dall'agenzia 'Europa Press', ripreso anche da diversi media spagnoli, i magistrati hanno concesso alla difesaper presentare le proprie osservazioni sulle modalità di esecuzione della pena, ossia l'avvio formale della fasedi una sentenza, ormai definitiva. Esaurito questo passaggio, secondo quanto riferito, il tribunale potrà disporrevolontario del calciatore in un istituto penitenziario.

BARCELLONA, SPAGNA - 16 MAGGIO: Santi Mina dell'RC Celta de Vigo guarda durante la partita La Liga Santander tra FC Barcelona e RC Celta al Camp Nou il 16 maggio 2021 a Barcellona, Spagna. Gli stadi sportivi in giro per la Spagna rimangono sotto severe restrizioni a causa della pandemia di Coronavirus poiché le leggi governative sul distanziamento sociale vietano ai fan all'interno dei luoghi con il risultato che le partite si giocano a porte chiuse. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La ricostruzione del caso: dai fatti del 2017, il ritiro nel 2023 e la condanna definitiva

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La vicenda risale alla notte del, nei pressi della discoteca Mandala di Mojacar, in provincia di Almeria., all'epoca giocatore del Valencia, entrò in un furgoncino dove si trovavano una donna e David Goldar, suo amico e collega, che stava avendo un rapporto sessuale con la suddetta donna. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, Mina si avvicinò alla donna e compìsenza suo consenso. La ricostruzione è contenuta nella sentenza 167/22 dell'Audiencia Provincial di Almeria, che costituisce uno dei documenti fondamentali per comprendere il procedimento.Il caso si estese e finì in tribunale, portando l'ex calciatore allail 4 maggio 2022, adi carcere per abuso sessuale, venendo invece assolto dall'accusa di aggressione sessuale. Nel luglio del 2023 è poi arrivata ladella pena da parte del 'Tribunale Superiore di Giustizia' dell'Andalusia, riducendo solo il risarcimento per danni morali da 50mila a. Infine, lo scorso 23 settembre è arrivata ladel 'Tribunale Supremo di Giustizia0, che ha respinto il ricorso del calciatore e confermatola condanna. L'intera vicenda ha poi avuto conseguenze anche sulla sua carriera da calciatore, portando all'addio forzato alnell'agosto del 2023, club che decise di risolvereil suo contratto.