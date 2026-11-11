Uno dei volti più riconoscibili del Como delle meraviglie, orchestrato da Cesc Fabregas, è sicuramente Jacobo Ramon. Il difensore classe 2005, alla seconda stagione con i lariani, non solo assume i panni del Ministro della Difesa, ormai sua proprietà, ma è anche una sorta di estensione in campo delle idee del tecnico spagnolo. Leadership, impostazione dal basso, marcature e inserimenti sono solo alcune delle sue doti, delle quali se ne sono accorti anche in Spagna. Il CT Luis de la Fuente ha deciso di premiarlo, inserendolo nella lista dei convocati per gli impegni di Nations League contro Repubblica Ceca e Inghilterra.

La scoperta della convocazione

Al momento, il difensore comasco ha all'attivo appena 17 presenze fra le Under spagnole e, di fatto, qualora dovesse essere schierato dall'inizio o lanciato in campo da, debutterebbe a tutti gli effetti con la Nazionale maggiore. In un'intervista concessa a La Tribu di Radio Marca, ha raccontato l'esatto momento in cui ha scoperto di essere stato inserito nella lista dei campioni del mondo in carica.

TORINO, ITALIA - 27 OTTOBRE: Jacobo Ramon del Como 1907 festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Torino FC e Como 1907 allo Stadio Olimpico Grande Torino, il 27 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

"Ero silenzioso a casa e all'improvviso Assane Diao mi ha chiamato urlando. Gli ho chiesto cosa stesse succedendo e mi ha detto di guardare la foto che mi aveva inviato. Era la lista delle convocazioni. All'inizio ho esitato, poi ho guardato l'ora ed era proprio il momento in cui è uscita la lista. Sapevo di essere nella pre-lista e che avrei avuto una possibilità, ma non ci ho pensato molto. Per me questo è un dono. Ma nulla sarebbe cambiato se non avessi ricevuto la chiamata: il mio percorso sarebbe stato uguale. Grazie a Dio, però, ho questa opportunità".

#LaPortada 🗞️ Jacobo Ramón: “El secreto del Como tiene un autor: Cesc Fàbregas” pic.twitter.com/70q8xHAYhq — MARCA (@marca) November 10, 2026

"Il segreto del Como è Fabregas"

Jacobo Ramon ha debuttato in prima squadra con la maglia del, club che detiene tutt'ora il 50% sulla futura rivendita e tre clausole per riacquistarne il cartellino dal. La scelta di sposare il progetto dei lariani non è stata particolarmente complicata: "Il progetto era molto ambizioso.. Non avevo dubbi che fosse il posto giusto per me". Sul punto di forza del Como non sembra avere dubbi: ". Siamo tutti molto in linea con l'idea dell'allenatore e questo ha un autore, che è. Sta collaborando molto bene con noi e, per il momento, gli diamo feedback positivi".

COMO, ITALY - OCTOBER 24: Come allenatore del Como 1907, Cesc Fabregas festeggia la vittoria alla fine della partita di Serie A tra Como 1907 e US Sassuolo allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 24 ottobre 2026 a Como, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Per un bambino che a otto anni è entrato nell'accademia del Real Madrid, facendo l'intera trafila fino a debuttare al Bernabeu con la prima squadra, e che di ruolo fa il difensore, l'idolo non può che essere Sergio Ramos: "Sono un difensore centrale, sono cresciuto al Madrid e per noi lui era il riferimento assoluto". E alla domanda se un giorno gli piacerebbe tornare, risponde così: "Non lo so. Al momento sono concentrato sul Como e abbiamo una stagione molto bella davanti a noi. Davvero non ci penso".