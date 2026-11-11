Il difensore del Como, tra i migliori del campionato, ha raccontato il momento in cui ha scoperto della convocazione in Nazionale spagnola
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Uno dei volti più riconoscibili del Como delle meraviglie, orchestrato da Cesc Fabregas, è sicuramente Jacobo Ramon. Il difensore classe 2005, alla seconda stagione con i lariani, non solo assume i panni del Ministro della Difesa, ormai sua proprietà, ma è anche una sorta di estensione in campo delle idee del tecnico spagnolo. Leadership, impostazione dal basso, marcature e inserimenti sono solo alcune delle sue doti, delle quali se ne sono accorti anche in Spagna. Il CT Luis de la Fuente ha deciso di premiarlo, inserendolo nella lista dei convocati per gli impegni di Nations League contro Repubblica Ceca e Inghilterra.
La scoperta della convocazioneAl momento, il difensore comasco ha all'attivo appena 17 presenze fra le Under spagnole e, di fatto, qualora dovesse essere schierato dall'inizio o lanciato in campo da de la Fuente, debutterebbe a tutti gli effetti con la Nazionale maggiore. In un'intervista concessa a La Tribu di Radio Marca, ha raccontato l'esatto momento in cui ha scoperto di essere stato inserito nella lista dei campioni del mondo in carica.
"Ero silenzioso a casa e all'improvviso Assane Diao mi ha chiamato urlando. Gli ho chiesto cosa stesse succedendo e mi ha detto di guardare la foto che mi aveva inviato. Era la lista delle convocazioni. All'inizio ho esitato, poi ho guardato l'ora ed era proprio il momento in cui è uscita la lista. Sapevo di essere nella pre-lista e che avrei avuto una possibilità, ma non ci ho pensato molto. Per me questo è un dono. Ma nulla sarebbe cambiato se non avessi ricevuto la chiamata: il mio percorso sarebbe stato uguale. Grazie a Dio, però, ho questa opportunità".
"Il segreto del Como è Fabregas"Jacobo Ramon ha debuttato in prima squadra con la maglia del Real Madrid, club che detiene tutt'ora il 50% sulla futura rivendita e tre clausole per riacquistarne il cartellino dal Como. La scelta di sposare il progetto dei lariani non è stata particolarmente complicata: "Il progetto era molto ambizioso. Cesc mi ha chiamato, mi ha detto la sua idea di gioco e penso che si adatti perfettamente al calciatore che sono. Non avevo dubbi che fosse il posto giusto per me". Sul punto di forza del Como non sembra avere dubbi: "Il segreto è la squadra. Siamo tutti molto in linea con l'idea dell'allenatore e questo ha un autore, che è Fabregas. Sta collaborando molto bene con noi e, per il momento, gli diamo feedback positivi".
Per un bambino che a otto anni è entrato nell'accademia del Real Madrid, facendo l'intera trafila fino a debuttare al Bernabeu con la prima squadra, e che di ruolo fa il difensore, l'idolo non può che essere Sergio Ramos: "Sono un difensore centrale, sono cresciuto al Madrid e per noi lui era il riferimento assoluto". E alla domanda se un giorno gli piacerebbe tornare, risponde così: "Non lo so. Al momento sono concentrato sul Como e abbiamo una stagione molto bella davanti a noi. Davvero non ci penso".
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