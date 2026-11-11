Un gesto che va oltre il calcio. Neymar ha messo a disposizione il proprio jet privato per aiutare Rony, compagno di squadra al Santos, dopo la tragica morte del padre. Marigerson Barbosa Carneiro, 72 anni, è stato ucciso lunedì e l'attaccante brasiliano aveva bisogno di raggiungere il Pará per stare vicino alla propria famiglia. A quel punto è intervenuto il numero 10, che non ha esitato a offrirgli il proprio aereo per permettergli di affrontare il viaggio insieme ai suoi cari. Un aiuto concreto in un momento difficilissimo, che Rony ha voluto ringraziare pubblicamente con un messaggio sui social. E le sue parole raccontano tutta la riconoscenza per il gesto del compagno.

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Rony perde il padre, Neymar interviene: il gesto speciale per aiutarlo a tornare dalla famiglia

La tragedia ha colpito profondamente, che ha affidato ai social il proprio dolore con una fotografia insieme al padre e un messaggio: "Oggi ho ricevuto una delle notizie più difficili della mia vita: la scomparsa di mio padre".Barbosa Carneiro, 72 anni, sarebbe stato accoltellato a morte lunedì. Sull'accaduto indaga la polizia e, secondo quanto riportato da Marca, una donna sarebbe stata arrestata. In queste ore difficili, l'attaccante ha ricevuto la vicinanza del Santos, dello staff tecnico e dell'allenatore Cuca.

SANTOS, BRASILE - 8 OTTOBRE: Neymar Junior del Santos si riscalda prima della partita del 29° round del Brasileirao 2026 tra Santos e Flamengo allo stadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) l'8 ottobre 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Ma un ringraziamento particolare è stato riservato proprio a Neymar, che gli ha permesso di raggiungere il Pará insieme alla famiglia mettendo a disposizione il suo jet privato. "Un ringraziamento speciale a Neymar per la sua generosità e la disponibilità a mettere a nostra disposizione il suo aereo privato, permettendo così alla mia famiglia di viaggiare", ha scritto Rony. Un gesto arrivato lontano dai riflettori e dal campo, ma che racconta il rapporto tra i due compagni. Neymar, 34 anni, è tornato al Santos all'inizio dell'anno e in questa stagione ha messo a referto otto gol e quattro assist in 15 presenze in campionato. Stavolta, però, il suo contributo più importante non è arrivato con un pallone tra i piedi.