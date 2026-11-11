Nato nel 1988 dall'iniziativa di un gruppo di amici uniti dalla fede juventina, lo Juventus Official Fan Club Città di Lecco rappresenta da quasi quarant'anni un punto di riferimento per i tifosi bianconeri del territorio. Una realtà cresciuta nel tempo, attraversando diverse generazioni di sostenitori e mantenendo intatto il desiderio di seguire la Vecchia Signora, in casa e in trasferta. Dalle prime trasferte organizzate con i biglietti cartacei fino ai viaggi europei, il club ha costruito una storia fatta di amicizia, appartenenza e ricordi indelebili. Abbiamo incontrato il presidente Giovanni Iemmo per ripercorrere le origini dell'associazione, scoprire come si è evoluta nel corso degli anni e rivivere alcune delle esperienze più significative vissute al seguito della Juventus.

Le origini dello Juventus Club: un gruppo di amici e una passione comune

"All'epoca c'era un presidente, che purtroppo oggi non c'è più, che aveva una grande passione per la Juventus. Si metteva d'accordo con alcuni amici e partiva in macchina per Torino per andare a vedere le partite. Proprio dall'esigenza di semplificare l'organizzazione dei viaggi è nata l'idea, insieme a quel gruppo di amici, di fondare un club e avvicinare più persone possibili alla Juventus."

"Fin dai primi tempi abbiamo iniziato a occuparci dei biglietti. All'epoca la gestione era decisamente più semplice e familiare: i club potevano richiederli direttamente alla biglietteria della Juventus. Anche noi avevamo scritto alla società per chiedere di essere riconosciuti come Juventus Club e avevamo ricevuto una risposta ufficiale che confermava la nostra affiliazione al circuito bianconero, seppur con modalità molto diverse da quelle attuali."

"Organizzavamo le trasferte in pullman, ma non tutte le domeniche come succede oggi. Si partiva una volta ogni due o tre mesi, magari per qualche partita particolarmente interessante. Chiedevamo anche cinquanta biglietti alla volta, che ritiravamo direttamente a Torino. Erano ancora cartacei e avevano il loro fascino. Inoltre, non essendo nominali, erano molto più semplici da gestire: se qualcuno non poteva venire, bastava che al suo posto partecipasse un'altra persona. Erano davvero altri tempi."

Il nome e il riconoscimento ufficiale come Juventus Club

"È una storia particolare. All'epoca non esistevano particolari restrizioni geografiche: potevano esserci anche dieci Juventus Club nella stessa città, ma non era possibile avere due associazioni con lo stesso nome. Quando abbiamo chiesto il riconoscimento ufficiale, ci è stato comunicato che la denominazione Juventus Club Lecco era già occupata. Da qui la necessità di trovare un'alternativa, che è diventata Juventus Club Città di Lecco. Devo essere sincero, non è un nome che mi fa impazzire. Avrei preferito mantenere quello originale, ma purtroppo risultava già utilizzato da un'altra associazione, della quale non conosco nemmeno il destino. Per quanto ne so, non organizzava neanche trasferte per andare a Torino."

"Oggi la situazione è cambiata: in linea generale, ogni città può avere un solo Juventus Club, salvo alcune eccezioni. Un altro aspetto importante riguarda il riconoscimento ufficiale. Nei primi anni Duemila, con l'introduzione del progetto Juventus Club Doc, voluto anche da figure come Moggi, Giraudo e Bettega, la società ha iniziato a richiedere una serie di requisiti per riconoscere ufficialmente i club."

"Tra questi c'è il versamento di un determinato numero di quote associative alla Juventus. Per i club italiani sono previste sessanta quote, mentre per quelli all'estero il numero è inferiore, proprio per tenere conto delle diverse possibilità organizzative. Nel nostro caso, fortunatamente, abbiamo già un numero di abbonati superiore a quella soglia e riusciamo quindi a soddisfare il requisito senza particolari difficoltà."

Avete mai pensato di cambiare ulteriormente il nome, magari dedicandolo a un personaggio della storia juventina?

"Se fosse una cosa semplice e senza particolari conseguenze burocratiche, lo farei anche volentieri. C'è un calciatore che porto particolarmente nel cuore e al quale avrei dedicato volentieri il club: Andrea Fortunato. Ero un ragazzo quando è venuto a mancare, avevo più o meno diciassette anni. Mi aveva colpito tantissimo la sua storia, anche perché ero già un frequentatore dello stadio. Sono originario di Salerno e, quando mi è capitato di andare in trasferta da quelle parti, sono passato più volte anche dalla sua tomba per dedicargli un momento di raccoglimento."

"Credo che Andrea sia stato sfortunato due volte: per la terribile malattia che lo ha portato via prematuramente e perché, secondo me, aveva davanti a sé una carriera straordinaria. Se non fosse successo quello che è successo, avrebbe potuto raggiungere livelli altissimi. Penso che avrebbe potuto diventare un nuovo Cabrini."

"Quello che mi ha frenato è soprattutto l'aspetto burocratico. Il nostro statuto è stato registrato davanti a un notaio già nel 1988 e i fondatori, che all'epoca hanno voluto fare le cose per bene, hanno sostenuto anche delle spese che non sarebbero state strettamente necessarie. Abbiamo inoltre un codice fiscale e tutta una serie di documenti ufficiali intestati al Juventus Club Città di Lecco. Cambiare denominazione significherebbe quindi affrontare una procedura più complessa. È soprattutto questo che mi ha fermato."

Andrea Fortunato posa su un campo con la maglia della Juventus

Il Bar Stadio di Lecco: un punto di ritrovo per i bianconeri del Club

"Io seguo la Juventus praticamente da sempre. Quando ero ragazzino andavo in motorino in un altro bar, che si trovava proprio nella zona dello stadio, a una ventina di metri da quello attuale. Si chiamava Bar Giardino e aveva anche una tabaccheria. Ricordo che, quando dovevo andare a vedere una partita, passavo lì, versavo un acconto per il biglietto e poi saldavo il viaggio direttamente sul pullman. In questo modo avevo tutto quello che mi serviva per partire e raggiungere Torino."

"Successivamente ho fatto il mio primo abbonamento e, un po' alla volta, sono entrato sempre più nell'organizzazione del club. Da semplice abbonato sono diventato segretario: durante le riunioni mi occupavo di scrivere a mano i verbali e annotare tutte le decisioni prese. In seguito sono diventato presidente, anche perché, con il passare degli anni, diverse persone avevano lasciato l'incarico."

"Ho visto passare almeno tre generazioni di tifosi e oggi siamo arrivati alla quarta. Quando vedo i ragazzi di quindici o sedici anni che fanno il loro primo abbonamento, partono per Torino, si ritrovano in curva e cantano fino a perdere la voce, mi rivedo completamente in loro. Sono le stesse cose che continuo a fare anch'io. La Juventus è il mio amore, c'è poco da fare."

Quindi il tuo legame con il club è iniziato praticamente subito dopo la sua fondazione?

"Esattamente. Il club è nato nel 1988 e io ho sottoscritto il mio primo abbonamento nella stagione 1991-92, praticamente subito dopo il ritorno di Trapattoni. Da allora ho continuato ad abbonarmi praticamente ogni anno, compresa la stagione in Serie B. Gli unici due anni in cui non ho potuto farlo sono stati quelli del Covid, quando non era possibile sottoscrivere gli abbonamenti per cause di forza maggiore."

Le trasferte dello Juventus Club di Lecco: dal campionato alle notti europee

"Per quanto riguarda le trasferte europee, abbiamo alcuni soci che sono praticamente sempre presenti. C'è un mio amico, per esempio, che non si tira mai indietro: più la destinazione è complicata da raggiungere, più sembra divertirsi. Non è una cosa nata negli ultimi anni. Seguiva la Juventus anche ai tempi di Lippi e ricordo che era andato persino a La Coruña, quando non esistevano i voli low cost e raggiungere certe destinazioni comportava costi e spostamenti davvero impegnativi. È stato anche in Israele, in un periodo in cui raggiungere quel Paese non era affatto semplice, tra le difficoltà dei collegamenti e la situazione geopolitica. Insomma, è uno che non si è mai fatto fermare dalle distanze."

"Anche oggi continua a organizzarsi per seguire praticamente tutte le partite europee. Per la trasferta di Alkmaar, ad esempio, mi sono occupato io dei voli, mentre lui aveva già prenotato quelli per la successiva trasferta in Ungheria. È una passione che condividiamo e che ci porta a fare anche parecchi sacrifici."

"Naturalmente non tutti i soci riescono a essere presenti con la stessa frequenza. Di solito siamo due o tre quelli che garantiscono una presenza praticamente costante. In alcune occasioni si aggiungono altri ragazzi: a Vigo, per esempio, eravamo in quattro, mentre ad Alkmaar c'ero io con il mio amico."

"Per le trasferte italiane, invece, solitamente ci organizziamo in maniera più spontanea: decidiamo la destinazione, acquistiamo i biglietti, prendiamo le macchine e partiamo. In qualche occasione abbiamo organizzato anche dei pullman, ma non è la soluzione abituale. Il problema, infatti, non è soltanto organizzare il viaggio, ma soprattutto trovare un numero sufficiente di persone per riempirlo."

Membri del club presenti al Tottenham Hotspur Stadium per una trasferta europea

Quanto incidono la disponibilità dei biglietti e le restrizioni dei settori ospiti nell'organizzazione delle trasferte?

"Incidono tantissimo. Puoi anche avere cento persone interessate a partire, ma se alla fine la disponibilità dei biglietti è limitata, c'è poco da organizzare. Prendiamo Firenze, per esempio: il settore ospiti ha una capienza di appena 300 posti. Diventa praticamente più facile vincere alla lotteria che riuscire a trovare un biglietto. Per questo, come gruppo organizzato, non possiamo pensare di andare in una trasferta del genere senza avere la certezza di poter accontentare tutti."

"Anche Como non è semplice, perché il settore ospiti ha una disponibilità di circa 950 posti e i biglietti terminano in pochissimo tempo. La situazione potrebbe diventare ancora più complicata anche a Milano: con i lavori previsti nella zona del parcheggio del settore ospiti, la capienza dovrebbe ridursi sensibilmente, passando da circa quattromila posti a meno di mille."

"Eppure non ci fermiamo necessariamente alle destinazioni più vicine, come Milano, Como o Bergamo. Ci è capitato di andare anche a Palermo, Cagliari, Roma e Napoli. Dipende molto dai turni di lavoro e dagli impegni personali. Chiaramente, per raggiungere alcune città bisogna mettere in conto anche due giorni di viaggio e una notte fuori, ma se c'è la possibilità cerchiamo di esserci."

Il ricordo della finale di Coppa Campioni a Roma nel 1996

"È stata la mia prima finale di Coppa dei Campioni. Avevo circa vent'anni e per me è stato il massimo. Quell'anno avevo seguito molto la squadra, sia nelle partite casalinghe sia nelle trasferte europee. Se non ricordo male, ero stato anche a Madrid per una partita. Arrivare fino alla finale e riuscire a vincerla è stata un'emozione indescrivibile."

"La Juventus quella finale se l'era meritata ampiamente. Eravamo una squadra fortissima, anche se, come spesso ci è capitato nella nostra storia, abbiamo dovuto soffrire più del previsto per portare a casa il risultato. Ricordo anche l'organizzazione dei viaggi per i tifosi. La Juventus aveva predisposto dei treni speciali che partivano da diverse città italiane e raccoglievano i sostenitori lungo il percorso. Il nostro, se non sbaglio, era il cosiddetto Treno Azzurro. Una volta arrivati a Roma, siamo stati trasferiti sui pullman del trasporto pubblico locale, che ci avrebbero accompagnato allo stadio."

"Durante il tragitto, però, abbiamo vissuto un episodio decisamente spiacevole. In una piazza il pullman ha dovuto rallentare bruscamente e alcuni tifosi della Roma hanno iniziato ad attaccarlo con bombe carta e altri oggetti, arrivando persino a rompere un vetro. Al di là della rivalità sportiva, non ho mai capito come si possa arrivare a rischiare di fare del male a un'altra persona per una partita di calcio. Tirare una pietra, una cinghiata o addirittura una coltellata per una squadra mi sembra una cosa assurda. È un modo di vivere il calcio che non ho mai concepito."

Le finali perse: una ferita ancora aperta

"Da quel 1996 abbiamo perso tante altre finali. Alcune le ho seguite dal vivo, altre le ho saltate per scaramanzia o per motivi di salute. Una delle più pesanti è stata sicuramente quella di Cardiff contro il Real Madrid. Sono un grande estimatore di Massimiliano Allegri e sono convinto che, se non avessimo affrontato il Real Madrid, avremmo potuto vincere quella finale. È una mia convinzione, magari avremmo perso comunque, ma ho sempre avuto questa sensazione."

"Anche la finale contro il Milan a Manchester mi è rimasta particolarmente impressa. Eravamo proprio dietro la porta dove sono stati calciati i rigori. Quando Buffon riesce a pararne due e poi ti ritrovi comunque a perdere la partita, la delusione è enorme. È stato un colpo durissimo."

"Mi sono perso anche altre partite importanti per colpa di un incidente in motorino, nel quale mi ero rotto il femore. Non ho potuto assistere alla finale di Amsterdam contro il Real Madrid, quella decisa dal gol di Mijatović, e nemmeno alla finale contro il Borussia Dortmund. In quel periodo mi sono perso alcune delle partite più belle della Juventus degli ultimi vent'anni, compreso il famoso 6-1 contro il Milan a San Siro, per il quale avevo già il biglietto. Il mio amico ha potuto andare al mio posto, ma per me è stato un dispiacere enorme. Quando sei abituato a seguire la squadra ovunque, dover rinunciare a queste occasioni è davvero difficile.

Il legame con la Juventus: da Marocchi a Sergio Brio

"Nel corso degli anni abbiamo avuto l'occasione di incontrare diversi protagonisti della storia bianconera. Già all'inaugurazione del nostro club era presente Giancarlo Marocchi, un ospite speciale per una realtà appena nata."

"Ogni anno partecipiamo alla convention nazionale degli Juventus Official Fan Club Days, che riunisce i club ufficiali e alcune glorie juventine. L'ultima edizione si è svolta a Giardini Naxos, a maggio, in occasione della partita contro il Lecce, vinta 1-0 dalla Juventus. Tra gli ospiti c'era anche Michel Platini. Negli anni precedenti abbiamo incontrato altri ex bianconeri, come Iuliano, Amoruso e Barzagli. Attualmente, il rappresentante degli Official Fan Club è Sergio Brio."

Un giovanissimo Giancarlo Marocchi all'inaugurazione dello Juventus Club Città di Lecco

Beneficenza e un sogno ancora da realizzare

"Abbiamo cercato più volte di sostenere associazioni benefiche. L'ultima iniziativa ha coinvolto una realtà della provincia di Como, per la quale abbiamo organizzato una lotteria con diversi premi, tra cui un pallone autografato. E, per una volta, la fortuna è stata dalla mia parte: ho vinto il primo premio grazie al 16, un numero a cui sono particolarmente legato fin dai tempi della scuola."

"Il mio sogno? Vivere un'altra finale di Champions League e, questa volta, vincerla. Mia moglie, che ho conosciuto proprio allo stadio, mi dice sempre che prima di morire devo riuscire a portare a casa un'altra coppa. Sarebbe bellissimo. Ma c'è anche un'altra cosa a cui tengo tantissimo: il nostro club. Per me è una parte fondamentale della mia vita, proprio come la Juventus. Lo considero una famiglia e sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo costruito insieme."