Quella fascia all'orecchio non è passata inosservata. Raphinha l'ha indossata nelle ultime partite del Barcellona, ma dietro quella protezione si nasconde un retroscena particolare. Il brasiliano, infatti, si è sottoposto - come riporta Globo Esporte - a un intervento chirurgico per rimuovere una cisti all'orecchio sinistro, anticipando i tempi pur di non perdere gli impegni con la propria nazionale. Una scelta di cui ha parlato la stampa spagnola, ricostruendo quanto accaduto nelle ultime settimane. Il Barcellona avrebbe preferito aspettare la pausa per le nazionali, così da permettere al giocatore di recuperare senza correre rischi. Raphinha, però, non voleva rinunciare alla chiamata del Brasile e ha deciso di operarsi prima. E quella fasciatura è diventata il segno visibile della sua scelta.

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Raphinha, il sacrificio per il Brasile: operazione dopo il Clasico e una fascia diventata inseparabile

Secondo quanto riportato da Globo Esporte,è finito sotto i ferri il 26 ottobre, subito dopo il Clasico contro il Real Madrid. Tutto era iniziato a inizio mese, quando un colpo alla testa aveva provocato una ferita all'orecchio sinistro. La zona si era progressivamente infiammata, causando al brasiliano un forte dolore. La soluzione, a quel punto, era intervenire per rimuovere la cisti: in alternativa, sarebbe stato necessario drenare frequentemente i liquidi. Come ricostruito anche da Cahe Mota, il Barcellona avrebbe preferito programmare l'operazione durante la pausa per le nazionali, manon voleva saltare gli impegni con il

BARCELLONA, SPAGNA – 3 NOVEMBRE: Raphinha, calciatore dell'FC Barcellona, festeggia il terzo gol della sua squadra calciando il pallone verso i tifosi durante la partita della quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcellona e Aston Villa FC, disputata al Camp Nou il 3 novembre 2026 a Barcellona, in Spagna.

(Foto di Julian Finney/Getty Images)

Da qui la decisione di anticipare l'intervento, accettando di convivere con una fasciatura protettiva durante le partite successive. Dopo aver saltato alcuni allenamenti per il recupero, l'esterno è tornato in tempo per scendere in campo con il Barça. E non è passato inosservato: contro l'Alavés ha segnato una doppietta, ripetendosi poi anche in Champions League contro l'Aston Villa. Una scelta apprezzata da Carlo Ancelotti e dal suo staff, che possono contare su di lui per le amichevoli del Brasile contro Giappone e Singapore. Il mistero della fascia, insomma, aveva una spiegazione precisa: Raphinha ha preferito anticipare l'operazione pur di non rinunciare alla Selecao.