Per molti appassionati, Neymar ha smesso di giocare a calcio il 5 luglio 2026. Un finale piuttosto triste per uno dei migliori giocatori degli ultimi 20 anni. In quella serata, il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti usciva dal Mondiale 2026 contro la Norvegia agli ottavi di finale. La doppietta di Haaland infrange il sogno dei Verdeoro, che trovano l'unica gioia del match col rigore al 100' di O'Ney. Il fuoriclasse brasiliano aveva dato tutto per poter essere presente alla Coppa del Mondo, la sua ultima da calciatore.

🚨NEYMAR VAI JOGAR A KINGS LEAGUE! Mas só em 2030 quando craque aposentar 🫠#KLClip pic.twitter.com/KJOBprejDR — GOSSIP DO GAME (@gossipdogame) November 10, 2026

Neymar annuncia un possibile anno di addio al calcio

Aveva rinunciato a fior di milioni arabi per tornare ale rimettersi in gioco. O'Ney salva il Peixe nelle ultime giornate del campionato, segnando e giocando sopra un infortunio pur di tornare nella Seleção. La convocazione di Carletto arriva, ma tra infortuni e scarsa forma fisica, Neymar quasi non partecipa al Mondiale. Attualmente, la sua carriera sta proseguendo in Brasile, fra espulsioni e giochi di potere societari , nella lunga attesa che arrivi il suo ultimo giorno da calciatore.Se si volesse essere ancora più radicali, Neymar avrebbe smesso di giocare ad alti livelli dal suo addio al PSG nel. In Arabia Saudita, con l'Al-Hilal, il 10 ha giocato solamente 3 partite, continuamente oberato dai problemi fisici. Gli infortuni sono stati un grosso problema della carriera di O'Ney, spesso oscurato anche dalla presenza dei due calciatori più forti della storia: Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Eppure, nonostante il suo livello sia calato, Neymar sembrerebbe ancora divertirsi in campo e nel suo piccolo, assieme all'ex Inter Gabigol, sta trascinando il Santos alla qualificazione in Coppa Sudamericana.

SANTOS, BRASILE - 24 OTTOBRE: Neymar Junior del Santos gareggia per la palla con Nicolas Acevedo di Bahia durante la partita del 32esimo round del Brasileirao 2026 tra Santos e Bahia all'Estadio Urbano Caldeira il 24 ottobre 2026 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

L'espulsione rimediata contro il Bahia non influenza il suo stato d'animo attuale, propenso a non voler lasciare questo mondo sportivo a breve. In una live streaming di commento della Kings League brasiliana, assieme allo streamer brasiliano Cris Guedes, Neymar ha rilanciato la sua volontà di giocare ancora a calcio, indicando una possibile data di addio: "Mi piacerebbe giocare in questa competizione e penso che ciò accadrà nel 2030". Il suo compagno nella diretta ha commentato il fatto sostenendo che O'Ney avrebbe ancora più anni davanti a sé per giocare, ma il calciatore ha prontamente risposto: "Se avessi il mio stesso ginocchio, forse potresti capire il perché...". Infatti, Neymar è dovuto andare sotto i ferri a dicembre per risolvere l'ennesimo problema fisico.