Alla fine, Yannick Cahuzac non è riuscito a sopravvivere alla settimana nera del Lens. Il tecnico francese aveva preso in mano i giallorossi solamente due mesi fa, dopo il travagliato esonero di Dino Toppmoller. Il club dell'Alta Francia veniva da un'incredibile stagione 2025-26, con la lotta per il titolo quasi fino all'ultimo contro il PSG e con la conquista della Coppa di Francia a maggio.

🚨🚨 BREAKING ! YANNICK CAHUZAC 🇫🇷 N’EST PLUS L’ENTRAÎNEUR DU RC LENS !!!!! ❌



Pierre SAGE 🇫🇷 fait partie des prétendants pour lui succéder, ainsi que deux autres noms qui n’ont pas filtré.



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Cahuzac non sarà più il tecnico del Lens

La rinascita di Thauvin era accompagnata dalla grande qualità tattica del tecnico, che in estate, dopo dichiarazioni d'amore, ha deciso di lasciare il club francese per andare al Crystal Palace . Così, la dirigenza ha dovuto riorganizzarsi in poco tempo e ha puntato sull'ex allenatore dell'Eintracht Francoforte, con cui in Germania aveva raggiunto un terzo posto e la qualifica in Champions League. Il suosembrava adattarsi perfettamente ai giocatori del Lens e nonostante unavinta contro il PSG, il tedesco è stato esonerato dopo sole 6 partite. La causa? Un collaboratore giudicato troppo rumoroso ed esigente dalla dirigenza. Al posto dell'ex Francoforte è stato così promosso Cahuzac, vice del tecnico ed ex giocatore del club.Tuttavia, l'avventura dell'ex calciatore non è andata come previsto. Cahuzac ha collezionato solamentenelle 9 partite disputate e le restanti 6 sono state tutte sconfitte. Ligue 1 e Champions League: la musica rimaneva la stessa giocando in casa o andando fuori dalla Francia. Tuttavia, i veri problemi ci sono stati nelle ultime due partite.

COMO, ITALIA - 1° AGOSTO: I tifosi dell'RC Lens mostrano il loro sostegno durante la partita della Como Cup 2026 tra RC Lens e Villarreal CF, disputata allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 1° agosto 2026 a Como, in Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Como in Champions League e OM in Ligue 1 hanno dato il colpo finale a Cahuzac, secondo quanto riportato dai quotidiani l'Equipe e RMCSport. Contro i lariani, il Lens ha giocato una partita difensivamente scandalosa, tanto da riuscire a farsi infilare 9 volte in transizione rapida. Successivamente, è arrivata la sconfitta contro un Marsiglia in grande ripresa, ma qualitativamente inferiore ai giallorossi. Così, nella giornata di oggi, l'inevitabile esonero sarebbe stato comunicato all'allenatore.