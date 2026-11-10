Il club vincitore dell'ultima Coppa di Francia ha deciso di esonerare l'ex calciatore dei giallorossi: pesano le sconfitte contro Como e Olympique Marsiglia
Francia, tutti pazzi per Doué: gol e super esultanza in allenamento
Alla fine, Yannick Cahuzac non è riuscito a sopravvivere alla settimana nera del Lens. Il tecnico francese aveva preso in mano i giallorossi solamente due mesi fa, dopo il travagliato esonero di Dino Toppmoller. Il club dell'Alta Francia veniva da un'incredibile stagione 2025-26, con la lotta per il titolo quasi fino all'ultimo contro il PSG e con la conquista della Coppa di Francia a maggio.La rinascita di Thauvin era accompagnata dalla grande qualità tattica del tecnico Pierre Sage, che in estate, dopo dichiarazioni d'amore, ha deciso di lasciare il club francese per andare al Crystal Palace. Così, la dirigenza ha dovuto riorganizzarsi in poco tempo e ha puntato sull'ex allenatore dell'Eintracht Francoforte, con cui in Germania aveva raggiunto un terzo posto e la qualifica in Champions League. Il suo 3-4-3 sembrava adattarsi perfettamente ai giocatori del Lens e nonostante una Supercoppa vinta contro il PSG, il tedesco è stato esonerato dopo sole 6 partite. La causa? Un collaboratore giudicato troppo rumoroso ed esigente dalla dirigenza. Al posto dell'ex Francoforte è stato così promosso Cahuzac, vice del tecnico ed ex giocatore del club.
Cahuzac non sarà più il tecnico del LensTuttavia, l'avventura dell'ex calciatore non è andata come previsto. Cahuzac ha collezionato solamente 3 vittorie nelle 9 partite disputate e le restanti 6 sono state tutte sconfitte. Ligue 1 e Champions League: la musica rimaneva la stessa giocando in casa o andando fuori dalla Francia. Tuttavia, i veri problemi ci sono stati nelle ultime due partite.
Como in Champions League e OM in Ligue 1 hanno dato il colpo finale a Cahuzac, secondo quanto riportato dai quotidiani l'Equipe e RMCSport. Contro i lariani, il Lens ha giocato una partita difensivamente scandalosa, tanto da riuscire a farsi infilare 9 volte in transizione rapida. Successivamente, è arrivata la sconfitta contro un Marsiglia in grande ripresa, ma qualitativamente inferiore ai giallorossi. Così, nella giornata di oggi, l'inevitabile esonero sarebbe stato comunicato all'allenatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA