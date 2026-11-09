Premier League: prove di fuga per l'Arsenal, altro ko City, il Brighton sogna. Altro stop per il Tottenham, incubo Crystal Palace
Il Manchester United rimonta la Roma e parte la festa a Old Trafford
La decima giornata di Premier League regala sorprese, emozioni e risultati pesanti, confermando ancora una volta l'imprevedibilità del campionato inglese. A sorridere è soprattutto l'Arsenal, che consolida il primato approfittando del clamoroso passo falso del Manchester City. Il Brighton continua a stupire, mentre il Crystal Palace è ultimo in classifica.
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Arteta in cima alla Premier League, Maresca perde ancoraI Gunners superano 1-0 l'Hull City grazie alla rete di Martin Ødegaard e salgono a 27 punti, confermandosi la squadra da battere. Discorso opposto per il Manchester City, travolto 3-1 al City Ground dal Nottingham Forest. Protagonista Liam Delap, autore di una doppietta, in una serata da dimenticare per gli uomini di Guardiola. Il Brighton continua invece a sorprendere. La formazione di Hürzeler batte 2-0 il Brentford con le reti di Diego Gómez e Pascal Groß, conquistando il secondo posto in classifica.
Il risultato più spettacolare arriva però da Old Trafford, dove Manchester United e Aston Villa pareggiano 4-4 al termine di una partita incredibile. I Red Devils, sotto di due reti, trovano nel finale una rimonta insperata grazie a Zirkzee e Dorgu, evitando una sconfitta che avrebbe ulteriormente aggravato una situazione già complicata.
Sorpresa Sunderland, altro stop De Zerbi, Sage ha le ore contateTorna a sorridere anche il Liverpool, che espugna Selhurst Park battendo 3-1 il Crystal Palace. Mac Allister, Wirtz e Isak firmano il successo dei Reds, mentre per le Eagles arriva un'altra delusione. Pierre Sage avrebbe le ore contate, per la panchina in pole c'è il danese Thomas Frank. Sorprende anche il Sunderland, capace di superare 1-0 il Chelsea grazie al rigore trasformato da Enzo Le Fée.
Il Tottenham cade invece a Elland Road contro il Leeds, deciso da Noah Okafor. Continua l'ottimo momento del Bournemouth, che conquista la quarta vittoria consecutiva battendo 2-1 l'Ipswich Town. A Craven Cottage termina 1-1 la sfida tra Fulham e Newcastle, mentre l'Everton apre il turno imponendosi 3-1 sul Coventry City. Una giornata che rafforza le ambizioni dell'Arsenal, rilancia Liverpool e Brighton e lascia parecchi interrogativi sulle difficoltà delle due squadre di Manchester. La Premier League si ferma ora per la sosta internazionale, con una classifica in continua evoluzione e panchine che rischiano di saltare.
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