La decima giornata di Premier League regala sorprese, emozioni e risultati pesanti, confermando ancora una volta l'imprevedibilità del campionato inglese. A sorridere è soprattutto l'Arsenal, che consolida il primato approfittando del clamoroso passo falso del Manchester City. Il Brighton continua a stupire, mentre il Crystal Palace è ultimo in classifica.

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I Gunners superano 1-0 l'grazie alla rete die salgono a 27 punti, confermandosi la squadra da battere. Discorso opposto per il, travolto 3-1 al City Ground dal Nottingham Forest. Protagonista, autore di una doppietta, in una serata da dimenticare per gli uomini di Guardiola. Il Brighton continua invece a sorprendere. La formazione dibatte 2-0 ilcon le reti di, conquistando il secondo posto in classifica.

Il risultato più spettacolare arriva però da Old Trafford, dove Manchester United e Aston Villa pareggiano 4-4 al termine di una partita incredibile. I Red Devils, sotto di due reti, trovano nel finale una rimonta insperata grazie a Zirkzee e Dorgu, evitando una sconfitta che avrebbe ulteriormente aggravato una situazione già complicata.

Sorpresa Sunderland, altro stop De Zerbi, Sage ha le ore contate

Torna a sorridere anche il, che espugna Selhurst Park battendo 3-1 il. Mac Allister, Wirtz e Isak firmano il successo dei Reds, mentre per le Eagles arriva un'altra delusione.avrebbe le ore contate, per la panchina in pole c'è il danese. Sorprende anche il, capace di superare 1-0 ilgrazie al rigore trasformato da Enzo Le Fée.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Pierre Sage, allenatore del Crystal Palace, osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Ipswich Town a Selhurst Park, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Il Tottenham cade invece a Elland Road contro il Leeds, deciso da Noah Okafor. Continua l'ottimo momento del Bournemouth, che conquista la quarta vittoria consecutiva battendo 2-1 l'Ipswich Town. A Craven Cottage termina 1-1 la sfida tra Fulham e Newcastle, mentre l'Everton apre il turno imponendosi 3-1 sul Coventry City. Una giornata che rafforza le ambizioni dell'Arsenal, rilancia Liverpool e Brighton e lascia parecchi interrogativi sulle difficoltà delle due squadre di Manchester. La Premier League si ferma ora per la sosta internazionale, con una classifica in continua evoluzione e panchine che rischiano di saltare.