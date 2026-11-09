Episodio sconcertante nel weekend di Premier League. Durante la sfida di Elland Road tra Leeds e Tottenham, poi vinta dai padroni di casa grazie alla rete di Noah Okafor, un fallo di Jayden Bogle all'indirizzo di Mathysl Tel ha generato una cascata di insulti razzisti e minacce verso il giocatore, la moglie e i figli. Il terzino, entrato duramente sulla caviglia del francese, rimasto dolorante per almeno cinque minuti e, successivamente, costretto al cambio per il forte dolore, non è stato nemmeno ammonito dall'arbitro Brooks, nonostante un check del VAR. Il Leeds ha espresso tutta la propria condanna e, allo stesso tempo, la solidarietà al giocatore e alla sua famiglia.

La ricostruzione

Intorno alla mezz'ora di, sfida valida per la decima giornata di, un contrasto a metà campo trasi è trasformato in un vomitevole episodio razzista. Il terzino del Leeds è franato con il piede destro sulla caviglia del giocatore degli Spurs e, contemporaneamente, lo ha colpito con la gamba. Tel, rimasto immediatamente a terra contorcendosi dal dolore, ha provato a tornare in campo, salvo poi arrendersi qualche minuto dopo ed essere sostituito.

LEEDS, ENGLAND - NOVEMBER 07: Mathys Tel del Tottenham Hotspur corre con la palla lontano da Jayden Bogle del Leeds United durante la partita di Premier League 2026/27 tra Leeds United e Tottenham Hotspur a Elland Road il 7 novembre 2026 a Leeds, Inghilterra. (Photo by George Wood/Getty Images)

L'arbitro Brooks, vicino alla zona dell'impatto, non ha estratto nemmeno il cartellino giallo e non è stato richiamato al monitor dai varisti. La partita è continuata, seppur senza una delle sue stelle principali, e a vincere è stato il Leeds grazie alla rete del neoentrato Noah Okafor. Ma, a indignare l'Inghilterra e il mondo del calcio britannico sono stati gli insulti razzisti, tramite le emoji della scimmia, delle banane e dei gorilla e una serie di vomitevoli attacchi verso la moglie e, addirittura, i figli del giocatore, definiti "senza senso", con l'augurio che qualcuno gli possa fare del male.

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Il duro comunicato del Leeds

Il Leeds ha appreso degli attacchi razzisti grazie al proprio giocatore che ha condiviso le chat incriminate con la società. Di seguito, la rabbia del club, attraverso un duro comunicato in cui si auspica di identificare le persone responsabili e infliggere loro le pene più severe: "Il Leeds United Football Club è sconvolto dall'abuso disgustoso e razzista subito dai social media da Jayden Bogle dopo la vittoria di sabato in Premier League contro il Tottenham Hotspur. Il Leeds United condanna questo comportamento nei termini più fermi possibili. Non c'è posto per il razzismo nel calcio o nella società.

BOURNEMOUTH, ENGLAND - OCTOBER 31: Jayden Bogle del Leeds United fa un gesto durante la partita di Premier League 2026/27 tra AFC Bournemouth e Leeds United al Vitality Stadium il 31 ottobre 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Il club collaborerà con la Premier League e le autorità competenti per identificare le persone e spingere affinché vengano intraprese le misure più severe possibile contro di esse. Jayden ha il pieno e incondizionato sostegno del club e dei suoi compagni di squadra, e tutti noi siamo al suo fianco in questo momento. Nessuno dovrebbe mai essere sottoposto ad abusi razzisti".