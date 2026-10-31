Il Manchester United considera Calvert-Lewin per rinforzare l'attacco a gennaio. Il Leeds vuole però prolungare il contratto del centravanti inglese
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Dominic Calvert-Lewin è tra i giocatori valutati dal Manchester United in vista del mercato di gennaio, ma il Leeds United vuole evitare di perderlo e prepara una proposta per prolungare il suo contratto. L'interesse dei Red Devils nasce dalla necessità di rinforzare il reparto offensivo, anche a causa dell'infortunio di Benjamin Sesko. Il centravanti inglese ha ritrovato continuità e incisività dopo il trasferimento al Leeds nell'estate del 2025. Secondo quanto riportato da TalkSports, la società di Elland Road punta a blindare il giocatore, rendendo complicata un'eventuale operazione con il Manchester United.
Manchester United, Calvert-Lewin tra gli obiettivi per gennaioIl Manchester United sta valutando diverse possibilità per aggiungere un centravanti alla rosa durante la sessione invernale. L'infortunio di Benjamin Sesko ha aumentato la necessità di trovare alternative offensive e Calvert-Lewin è uno dei nomi presi in considerazione. L'attaccante conosce bene la Premier League e ha dimostrato di poter garantire un contributo importante dopo le difficoltà fisiche degli ultimi anni trascorsi all'Everton.
Il trasferimento al Leeds, avvenuto nell'estate del 2025 a parametro zero, ha rappresentato un nuovo inizio per il giocatore. Nella scorsa stagione ha realizzato 14 gol in Premier League e ha iniziato positivamente anche l'attuale campionato. Il suo rendimento ha attirato l'attenzione del Manchester United, che starebbe esaminando la possibilità di inserirlo tra i rinforzi per gennaio. Al momento, tuttavia, l'interesse riportato dalla stampa britannica non equivale a un'offerta ufficiale né a una trattativa definita.
Il Leeds prepara il rinnovo per allontanare lo UnitedIl Leeds non vuole rinunciare facilmente al proprio centravanti e punta a prolungare il suo accordo. Il contratto attuale di Calvert-Lewin scade nel 2028, ma la società sarebbe intenzionata a offrirgli un nuovo accordo per consolidare la sua permanenza e scoraggiare eventuali tentativi di acquisto.
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