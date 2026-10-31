Dominic Calvert-Lewin è tra i giocatori valutati dal Manchester United in vista del mercato di gennaio, ma il Leeds United vuole evitare di perderlo e prepara una proposta per prolungare il suo contratto. L'interesse dei Red Devils nasce dalla necessità di rinforzare il reparto offensivo, anche a causa dell'infortunio di Benjamin Sesko. Il centravanti inglese ha ritrovato continuità e incisività dopo il trasferimento al Leeds nell'estate del 2025. Secondo quanto riportato da TalkSports, la società di Elland Road punta a blindare il giocatore, rendendo complicata un'eventuale operazione con il Manchester United.

Manchester United, Calvert-Lewin tra gli obiettivi per gennaio

Il Manchester United sta valutando diverse possibilità per aggiungere un centravanti alla rosa durante la sessione invernale.ha aumentato la necessità di trovare alternative offensive e Calvert-Lewin è uno dei nomi presi in considerazione. L'attaccante conosce bene la Premier League e ha dimostrato di poter garantire un contributo importante dopo le difficoltà fisiche degli ultimi anni trascorsi all'Everton.

Il trasferimento al Leeds, avvenuto nell'estate del 2025 a parametro zero, ha rappresentato un nuovo inizio per il giocatore. Nella scorsa stagione ha realizzato 14 gol in Premier League e ha iniziato positivamente anche l'attuale campionato. Il suo rendimento ha attirato l'attenzione del Manchester United, che starebbe esaminando la possibilità di inserirlo tra i rinforzi per gennaio. Al momento, tuttavia, l'interesse riportato dalla stampa britannica non equivale a un'offerta ufficiale né a una trattativa definita.

LEEDS, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: Dominic Calvert-Lewin, del Leeds United, festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Leeds United e Manchester United, disputata a Elland Road il 18 ottobre 2026 a Leeds, in Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Il Leeds prepara il rinnovo per allontanare lo United

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Il Leeds non vuole rinunciare facilmente al proprio centravanti e punta a. Il contratto attuale di Calvert-Lewin scade nel 2028, ma la società sarebbe intenzionata a offrirgli un nuovo accordo per consolidare la sua permanenza e scoraggiare eventuali tentativi di acquisto.tra Leeds e Manchester United rappresenta un ulteriore ostacolo per un possibile trasferimento. Cedere uno dei propri attaccanti più importanti a una rivale così sentita sarebbe una scelta delicata anche dal punto di vista ambientale. La situazione, quindi, vede lo United alla ricerca di un rinforzo offensivo e il Leeds deciso a trattenere il giocatore.