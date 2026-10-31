Dalla mancata intesa sulla panchina della Primavera al possibile approdo all'estero: Samir Handanovic ripercorre il passato in nerazzurro lanciando segnali sul futuro
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Samir Handanovic ha chiuso un capitolo importante della propria vita professionale, prima sul campo e infine sulla panchina, ma il legame con l'Inter resta fortissimo: l'ex capitano nerazzurro ha infatti raccontato i motivi della separazione in estate, le opportunità avute all'estero, le ambizioni e il sogno di tornare all'Inter da allenatore della Prima Squadra. L'intervista concessa a Repubblica lascia diversi spunti interessanti che potrebbero arrivare all'orecchio dei vertici nerazzurri.
Handanovic, dall'addio ai nerazzurri ai retroscena esteriDopo quattordici anni trascorsi nel modo nerazzurro, prima da protagonista tra i pali e successivamente da collaboratore e allenatore delle selezioni giovanili, Samir Handanovic ha definitivamente salutato il club nel corso di quest'estate, lo scorso giugno. Alla base della separazione, secondo il racconto dell'ex portiere a Repubblica, non ci sarebbe stato uno scontro personale, ma una vera e propria divergenza sulla gestione della Primavera: "Non ci siamo trovati d'accordo su alcune cose, compreso il rapporto con la seconda squadra dell'Unde 23. Abbiamo deciso cosi di separarci, senza alcuna polemica. Voglio seguire il mio gruppo, la mia strada, e sento di essere pronto per una prima squadra", ha spiegato Handanovic.
Tra le rivelazioni più interessanti c'è quella relativa all'estate del 2023, quando l'ex portiere aveva appena concluso la propria esperienza da calciatore dell'Inter. Lo sloveno ha infatti raccontato di aver avuto contatti concreti con Roberto De Zerbi, allora in Inghilterra come allenatore del Brighton, ma non solo: "Mi aveva contattato e mi sarebbe piaciuto vederlo lavorare da vicino, anche come secondo portiere. È un allenatore che ammiro molto. Ci furono contatti anche con la Fiorentina di Italiano, ma alla fine non si realizzarono", ha spiegato, rendendo chiaro l'obiettivo di osservare da vicino il lavoro dei due tecnici, per poi metterli in pratica nel futuro.
"Sogno di allenare l'Inter": il messaggio di Handanovic e il presenteHandanovic ha poi deciso di strizzare l'occhio all'Inter, dove ha vissuto la maggior parte della sua carriera tra i pali, ribadendo di sentirsi pronto per il salto successivo da allenatore, con tutta la prudenza del caso: "Sogno di guidare l'Inter, ma una cosa alla volta, intanto studio i club che mi piacciono. Seguo il Como di Fabregas e il Barcellona, tra gli altri", ha spiegato, con un chiaro riferimento al club nerazzurro. Dopo un anno da osservatore e due stagioni alla guida dell'Under 17 nerazzurra, con cui è stato reduce dall'enorme delusione del ko in semifinale contro i pari età della Juventus, la scorsa estate nel campionato di categoria, Handanovic cerca ora nuovi sbocchi e una panchina ambiziosa.
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