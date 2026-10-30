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Milan-Inter attraverso i gol

Tra le sfide che andranno in scena nel corso di questo fine settimana ricco di calcio spicca, in maniera particolare, quella che metterà di fronte il Milan e l'Inter. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del Derby della Madonnina valevole per la decima giornata della Serie A 2026/2027. Il match avrà inizio alle ore 20:45 di sabato 31 ottobre e si disputerà nella meravigliosa cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. In tutta la sua storia, la stracittadina milanese ha regalato ai propri tifosi gol non solo belli a livello estetico, ma anche importanti perché hanno scatenato forti emozioni. Le reti in questione sono state tante e, in vista del derby, ne abbiamo selezionate dieci.

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