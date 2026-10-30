La banda guidata da Massimiliano Alvini, splendido direttore d'orchestra, viaggia a ritmi impensabili per una neopromossa, diverte e si diverte in campo e non ha intenzione di tirare i remi in barca. Il Frosinone, la vera sorpresa delle prime nove giornate di Serie A, grazie all'esibizione con cui ha sconfitto il Lecce 5-1, ha scavalcato il Napoli in classifica, sta alle calcagna dal Milan (a -1) e ha registrato la miglior partenza nella storia del campionato italiano per una formazione che l'anno prima stava in cadetteria, eguagliando il primato della Juventus 2007/2008. Solo il Chievo Verona della stagione 2001/02 fece più punti, ben 22, ma l'allora Serie A era composta da 18 squadre.

Giocare, giocare e giocare: il mantra del Frosinone di Alvini

I ciociari hanno mantenuto lo zoccolo duro con cui sono stati promossi l'anno passato dalla, aggiungendo qualche pedina di qualità e d'esperienza, come. Lo Stirpe è diventato, grazie al lavoro e alle idee, un luna park in cui tutti i giocatori si esprimono al meglio, vengono valorizzati e hanno il piacere di giocare allo sport più bello del mondo, come sottolineato daa DAZN al termine del 5-1 rifilato al

FROSINONE, ITALY - OCTOBER 29: Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone Calcio, festeggia durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e US Lecce allo Stadio Benito Stirpe il 29 ottobre 2026 a Frosinone, Italia. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il Frosinone gioca a due tocchi, corre tanto e bene, pressa costantemente, ha due valvole di sfogo dai dribbling assicurati come Kvernadze e Ghedjemis, due palleggiatori di primo pelo come Calò e Schmid, un attaccante, Raimondo, che sente la porta come pochi, in testa alla marcatori al pari di Varela a 8 e un reparto difensivo che giova di questa spregiudicatezza. Insomma, una squadra tanto bella quanto efficace e concreta.

Caricamento post Instagram...

Già nella storia della Serie A

Sono passati appena nove turni di campionato e il, il cui obiettivo rimane la salvezza, come ribadito danel post partita, ha già riscritto una pagina storica del nostro calcio. Infatti, è la neopromossa che ha fatto registrare la miglior partenza da quando la Serie A è a 20 squadre, pareggiando ladel, che aveva ben altre aspirazioni e giocatori già affermati, a. In generale, l'unica formazione capace di collezionare più punti () arrivati a quasi un quarto di stagione fu ilnel, quando, però, le squadre erano in totale 18.