Serata magica per il terzino marocchino allo Stade Océane di Le Havre, dove Achraf Hakimi si è reso protagonista di una straordinaria tripletta, trascinando il PSG al successo per 5-1 e consolidando il primato della formazione parigina in campionato. Oltre alle tre reti, il numero 2 ha servito anche due assist, partecipando così a tutte e cinque le marcature complessive della squadra, una prestazione totale che conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto sia fondamentale il suo contributo all'interno del sistema di gioco di Luis Enrique.

Nel corso della conferenza stampa post-partita, il tecnico parigino ha voluto elogiare le qualità di Hakimi e la sua straordinaria capacità di interpretare più ruoli e incidere in entrambe le fasi di gioco, caratteristiche che, a suo giudizio, lo rendono il miglior interprete del ruolo a livello mondiale. Un riconoscimento che trova ulteriore conferma anche nel 13° posto conquistato da Hakimi nella classifica del Pallone d'Oro 2026, assegnato nel corso della cerimonia di lunedì 26 ottobre a Londra.

Luis Enrique esalta Hakimi: "È il miglior terzino destro del mondo"

❤️💙🇲🇦 Achraf Hakimi scores an hat-trick (plus two assists) for Paris Saint Germain… and it’s the first hat-trick in his career.



🅰️ 26’

⚽️ 28’

⚽️ 55’

🅰️ 62’

⚽️ 69’ pic.twitter.com/oDOi77Aduw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2026

Nel corso dell'intervista,ha spiegato perché consideraun giocatore così speciale, partendo proprio dalle caratteristiche che gli permettono di essere decisivo in fase offensiva: "Hakimi oggi è il capitano e conosciamo perfettamente le sue qualità. È un giocatore offensivo, capace di spingersi anche oltre la linea degli attaccanti, perché ha questa capacità di effettuare inserimenti, calciare in porta e fornire assist".L'allenatore delha poi evidenziato anche l'importanza del marocchino quando la squadra è chiamata a difendersi, spiegando come proprio questa completezza rappresenti uno dei suoi maggiori punti di forza: "Quando la squadra non ha il possesso, tutti partecipano al lavoro difensivo.".

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Achraf Hakimi, del Paris Saint-Germain, bacia il trofeo della UEFA Champions League mentre riceve la medaglia, in seguito alla vittoria della sua squadra nella finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC, disputata alla Puskás Aréna il 30 maggio 2026 a Budapest, in Ungheria. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Infine, Luis Enrique ha voluto sottolineare che ciò che apprezza maggiormente di Hakimi non è soltanto la sua capacità realizzativa, ma soprattutto la continuità delle sue prestazioni e la sua disponibilità per la squadra: "Non sono entusiasta semplicemente perché Hakimi ha segnato tre gol. Quello che mi piace davvero è vederlo sempre a livelli altissimi, sempre pronto, ed è proprio questo che rappresenta l'importanza di Hakimi per la nostra squadra".