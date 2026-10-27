Harry Kane, che show: Pallone d'Oro al cielo e i tifosi lo osannano

La vittoria in Champions League contro il Barcellona dello scorso 20 ottobre, chiuso con un netto 4-2 a favore dei parigini, ha lasciato in eredità al PSG una preoccupazione ben più pesante del risultato stesso. Nel corso della serata al Parco dei Principi, Luis Enrique ha visto uscire dal campo per infortunio tre giocatori, tra cui Khvicha Kvaratskhelia, colpito dalla rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dai campi per un lungo periodo. Nonostante questo colpo durissimo per i parigini, il tecnico spagnolo ha già fatto capire di non voler stravolgere i piani di mercato per gennaio.

Le parole di Luis Enrique dopo PSG-Lione

A complicare il quadro per ilnon è stato soltanto lo stop di. Nella stessa partita, infatti, anche Ousmanehanno dovuto lasciare il campo per problemi fisici, rendendo la serata europea ancora più amara nonostante il successo ottenuto contro un avversario di livello assoluto come i blaugrana.

Interrogato sulla possibilità di intervenire sul mercato per sopperire alle assenze nel post partita della sfida con il Lione, l’allenatore ha ribadito: “Nessun infortunio giustifica l’acquisto di nuovi giocatori. L’ho già detto all’inizio della stagione, possiamo permetterci due o tre infortuni importanti che comportino delle assenze”. Luis Enrique ha comunque lasciato una porta aperta a occasioni di mercato genuine, slegate dall’emergenza infortuni: “È chiaro che restiamo attenti a ogni possibilità di prendere un nuovo giocatore se riteniamo di averne davvero bisogno. Abbiamo sempre la responsabilità di essere attenti alle opportunità che si presentano durante il mercato. Ma non per sopperire a un infortunio”.

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Il precedente di Kvaratskhelia

Il nome dello stessoracconta bene la filosofia di mercato parigina nelle ultime stagioni. Un anno e mezzo fa, illo prelevò dalper 80 milioni di euro proprio durante la finestra di gennaio, un investimento che si rivelò decisivo: pochi mesi dopo, il georgiano sollevò la, la prima nella storia del club. La stagione successiva ha confermato il suo rendimento, con 10 gol e 7 assist in 16 presenze europee, prima dell’infortunio che ora lo costringe a praticamentedi riposo forzato.