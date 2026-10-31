Con 343 vittorie in Liga, Simeone è a un solo successo dal record di Luis Aragonés, fermo a 344. La sfida contro il Levante può entrare nella storia
Atletico Madrid, il gesto di Simeone per risollevare la squadra dopo il ko
Diego Simeone è a una vittoria da un traguardo storico. L'allenatore dell'Atlético Madrid può raggiungere Luis Aragonés in vetta alla classifica dei tecnici con più successi nella storia della Liga. Il Cholo arriva alla sfida contro il Levante con 343 vittorie in campionato, mentre il leggendario allenatore spagnolo ne ha conquistate 344 nel corso della sua carriera nella massima divisione. La partita di oggi può quindi regalare a Simeone un nuovo capitolo di una storia già ricca di record con la squadra biancorossa.
Simeone a una vittoria dal record di Luis AragonésI numeri raccontano la portata dell'impresa. Simeone ha raggiunto quota 343 vittorie in 564 partite di Liga, mentre Aragonés ha ottenuto 344 successi in 756 incontri alla guida di diverse squadre. Il tecnico argentino ha quindi la possibilità di eguagliare il primato con un numero sensibilmente inferiore di partite disputate.
Il confronto assume un significato particolare anche per il legame tra i due allenatori e l'Atlético Madrid. Aragonés è una delle figure più rappresentative della storia del club, mentre Simeone ha costruito un ciclo vincente iniziato nel dicembre 2011. Alla guida dei colchoneros ha conquistato otto trofei, compresi due campionati spagnoli, consolidando la propria posizione tra gli allenatori più importanti nella storia della società.
Contro il Levante l'occasione per entrare nella storiaLa trasferta contro il Levante offre a Simeone l'opportunità di raggiungere il primato. Per superarlo definitivamente servirebbe invece un ulteriore successo in una successiva partita di campionato.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA