Diego Simeone è a una vittoria da un traguardo storico. L'allenatore dell'Atlético Madrid può raggiungere Luis Aragonés in vetta alla classifica dei tecnici con più successi nella storia della Liga. Il Cholo arriva alla sfida contro il Levante con 343 vittorie in campionato, mentre il leggendario allenatore spagnolo ne ha conquistate 344 nel corso della sua carriera nella massima divisione. La partita di oggi può quindi regalare a Simeone un nuovo capitolo di una storia già ricca di record con la squadra biancorossa.

Simeone a una vittoria dal record di Luis Aragonés

I numeri raccontano la portata dell'impresa. Simeone ha raggiunto quota, mentre Aragonés ha ottenuto 344 successi in 756 incontri alla guida di diverse squadre. Il tecnico argentino ha quindi la possibilità di eguagliare il primato con un numero sensibilmente inferiore di partite disputate.

Il confronto assume un significato particolare anche per il legame tra i due allenatori e l'Atlético Madrid. Aragonés è una delle figure più rappresentative della storia del club, mentre Simeone ha costruito un ciclo vincente iniziato nel dicembre 2011. Alla guida dei colchoneros ha conquistato otto trofei, compresi due campionati spagnoli, consolidando la propria posizione tra gli allenatori più importanti nella storia della società.

STOCCARDA, GERMANIA - 20 OTTOBRE: L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, reagisce durante la partita della terza giornata della fase a campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra VfB Stoccarda e Atletico Madrid, disputata alla Stuttgart Arena il 20 ottobre 2026 a Stoccarda, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Contro il Levante l'occasione per entrare nella storia

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La trasferta contro iloffre a Simeone l'opportunità di raggiungere il primato. Per superarlo definitivamente servirebbe invece un ulteriore successo in una successiva partita di campionato.Il risultato avrebbe un valore che va oltre la semplice statistica: confermerebbe la continuità di un allenatore rimasto alla guida dello stesso club per molte stagioni consecutive. Simeone ha già superato Aragonés in diversi record legati esclusivamente all'Atlético Madrid, tra cui il numero di partite dirette e le vittorie complessive con la squadra. Ora il traguardoe il Cholo ha davanti a sé una possibilità concreta per raggiungere un'altra leggenda del calcio spagnolo.