La Liga e il comitato arbitrale varano una decisione storica: gli arbitri parleranno al termine delle partite
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La Liga sarà il primo campionato a dare voce agli arbitri al termine delle partite. La decisione storica, presa da La Liga e dal comitato arbitrale, prevede che i direttori di gara, alla fine delle rispettive partite, si presentino dinanzi i broadcaster per spiegare le proprie decisioni, rispondendo alle domande dei giornalisti in studio, equiparandosi, così, agli allenatori e ai giocatori. Una scelta che non ha precedenti nei top campionati europei e che verrà messa in pratica già in questo weekend in occasione del derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Se soddisferà le aspettative, La Liga fa sapere che verrà implementata per ogni partita di campionato.
Un grande passo per la chiarezzaPer decenni, la domanda più frequente inerente al mondo arbitrale era sempre la solita: "Perché gli arbitri non spiegano le loro decisioni alla fine delle partite come fanno gli allenatori?". Ecco, negli ultimi anni diversi campionati hanno provato ad abbattere il muro dell'oscurità, mostrando brevi estratti degli scambi verbali tra arbitri e VAR al momento delle decisioni più importanti, come fatto da DAZN in collaborazione con l'AIA, creando il programma Open VAR.
Peccato che, a causa delle numerose critiche ricevute e della bufera che ha coinvolto Gianluca Rocchi, dimessosi dalla guida dell'AIA, la trasmissione è stata chiusa, registrando un notevole passo indietro nella chiarezza delle decisioni. In Spagna, invece, si è deciso di dare continuità alla scelta di far parlare gli arbitri prima delle partite, dando loro la possibilità di spiegare, a minuti dal fischio finale delle partite, le varie decisioni.
Debutto già nel weekendAthletic Bilbao-Real Sociedad, derby basco in programma domenica alle 21:00, passerà alla storia come la prima partita nella storia del calcio spagnolo in cui l'arbitro spiegherà le proprie decisioni ai canali detentori dei diritti de La Liga. Si partirà gradualmente: prima da due match settimanali e poi, in base al funzionamento o meno dell'iniziativa, verrà esteso a tutte e dieci le partite di ogni turno. La decisione è stata, però, possibile soltanto grazie a un accordo tra La Liga, la RFEF (la Federazione calcistica spagnola) e il sindacato degli arbitri. Infatti, Javier Tebas, presidente del campionato spagnolo, ha stanziato una somma di 500.000 euro da destinare agli arbitri per la loro partecipazione alle dirette televisive alla fine delle partite.
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