La Liga sarà il primo campionato a dare voce agli arbitri al termine delle partite. La decisione storica, presa da La Liga e dal comitato arbitrale, prevede che i direttori di gara, alla fine delle rispettive partite, si presentino dinanzi i broadcaster per spiegare le proprie decisioni, rispondendo alle domande dei giornalisti in studio, equiparandosi, così, agli allenatori e ai giocatori. Una scelta che non ha precedenti nei top campionati europei e che verrà messa in pratica già in questo weekend in occasione del derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Se soddisferà le aspettative, La Liga fa sapere che verrà implementata per ogni partita di campionato.

Un grande passo per la chiarezza

Per decenni, la domanda più frequente inerente al mondo arbitrale era sempre la solita: "Perché gli arbitri non spiegano le loro decisioni alla fine delle partite come fanno gli allenatori?". Ecco, negli ultimi anni diversi campionati hanno provato ad abbattere il muro dell'oscurità, mostrando brevi estratti degli scambi verbali tra arbitri e VAR al momento delle decisioni più importanti, come fatto da DAZN in collaborazione con l'AIA, creando il programma

ROME, ITALY - DECEMBER 05: L'arbitro AIA Gianluca Rocchi partecipa alla presentazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC al Foro Italico il 5 dicembre 2022 a Roma, Italia. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Peccato che, a causa delle numerose critiche ricevute e della bufera che ha coinvolto Gianluca Rocchi, dimessosi dalla guida dell'AIA, la trasmissione è stata chiusa, registrando un notevole passo indietro nella chiarezza delle decisioni. In Spagna, invece, si è deciso di dare continuità alla scelta di far parlare gli arbitri prima delle partite, dando loro la possibilità di spiegare, a minuti dal fischio finale delle partite, le varie decisioni.

‼️ Los árbitros HABLARÁN públicamente después de los partidos



El CTA da el visto bueno a que los árbitros SEAN ENTREVISTAS después de los partidos. Será al menos en dos encuentros de cada jornada.



Este fin de semana, el primero confirmado es el derbi vasco entre Athletic y Real… pic.twitter.com/LbnEI0oM3j — Madrid Sports (@MadridSports_) October 30, 2026

Debutto già nel weekend

, derby basco in programma domenica alle 21:00, passerà alla storia come la prima partita nella storia del calcio spagnolo in cui l'arbitro spiegherà le proprie decisioni ai canali detentori dei diritti de. Si partirà gradualmente: prima da due match settimanali e poi, in base al funzionamento o meno dell'iniziativa, verrà esteso a tutte e dieci le partite di ogni turno. La decisione è stata, però, possibile soltanto grazie a un accordo tra La Liga, la(la Federazione calcistica spagnola) e il sindacato degli arbitri. Infatti,, presidente del campionato spagnolo, ha stanziato una somma dida destinare agli arbitri per la loro partecipazione alle dirette televisive alla fine delle partite.