Il calcio spagnolo si prepara a vivere una giornata speciale sul fronte dell’arbitraggio. Per la prima volta in questa stagione in Spagna, la Segunda División, seconda serie del campionato iberico, schiererà due arbitre nella stessa giornata e, soprattutto, nello stesso giorno. Sabato 10 ottobre, infatti, due delle tre partite in programma saranno dirette da donne, segnando un nuovo passo avanti per la presenza femminile nel calcio professionistico maschile.

Rivera e Huerta de Aza scrivono la storia in Spagna

La prima designazione riguarda Olatz Rivera, chiamata a dirigere la sfida tra Ceuta e Sabadell. Per l’arbitra basca si tratta della quinta partita nella categoria, nella quale ha esordito proprio in questa stagione. Un percorso ancora agli inizi, ma già significativo in un campionato che continua ad aprire nuove opportunità alle donne nel ruolo arbitrale.

Più esperienza in Segunda División ha invece Marta Huerta de Aza, designata per Eldense-Córdoba. L’arbitra, originaria di Palencia ma appartenente al comitato di Tenerife, ha già scritto una pagina importante nella storia del calcio spagnolo.

👏 Día histórico en el arbitraje



📌 Dos de los tres partidos del sábado de Segunda División serán dirigidos por mujeres



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Nella stagione 2024-2025 è diventata infatti la prima donna a dirigere come arbitro principale una partita del calcio professionistico maschile in Spagna. Un traguardo che ha rappresentato un passaggio simbolico per tutto il movimento e che, nello stesso campionato, è stato accompagnato da un ulteriore riconoscimento: Huerta de Aza ha conquistato il Premio Guruzeta, assegnato al miglior arbitro della stagione in Segunda División.

La sua designazione per la gara tra Eldense e Córdoba conferma dunque la fiducia nei confronti di una direttrice di gara che ha già dimostrato di poter raggiungere risultati di rilievo in una categoria competitiva.

I tifosi del Cordoba CF applaudono prima della partita della Liga tra il Club Atletico de Madrid e il Cordoba CF fuori dallo stadio Vicente Calderon, il 1 novembre 2014 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

In campo anche Celta Fortuna e Real Sociedad B

Completa il programma di sabato la sfida tra Celta Fortuna e Real Sociedad B, affidata all’arbitro valenciano Juan Manuel Gordillo. La partita tra le due formazioni riserve rappresenta un appuntamento particolare: un confronto tra squadre filiali che mancava in Segunda División dal 2018, quando si affrontarono Siviglia Atlético e Barcellona B. Entrambe le squadre, al termine di quella stagione, retrocessero.

L’attenzione, però, sarà soprattutto sulle designazioni di Rivera e Huerta de Aza: due partite, due arbitre e una giornata che contribuisce a rendere sempre più visibile la presenza femminile ai massimi livelli dell’arbitraggio spagnolo.