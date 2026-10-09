Il rendimento di Ousmane Dembélé con la Nazionale francese non è mai stato esaltante. In 71 apparizioni dal 2016, il Pallone d'Oro in carica ha segnato appena 13 gol, due in più di Olise che, però, ha esordito nel 2024. Le prestazioni offerte in Nations League, con il peso della fascia da capitano al braccio dopo l'infortunio di Mbappé, non hanno convinto l'opinione pubblica francese che ha criticato pesantemente il parigino.

Il cambio di rotta

Nella carriera dic'è un prima e un dopo dall'incontro con. Il classe '97, emerso a venti anni al, per cui ilpagò 148 milioni di euro, con il fardello di dover sostituire, non riuscì mai a dimostrare le proprie doti, venendo schiacciato dalla pressione del cartellino e di scelte attitudinali tutt'altro che da professionista, come raccontato da sé stesso in varie occasioni.

MUNICH, GERMANY - MAY 31: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, reagisce insieme a Ousmane Dembélé mentre passa accanto al trofeo della UEFA Champions League dopo aver ricevuto la medaglia di vincitore; il Paris Saint-Germain ha conquistato il primo titolo di UEFA Champions League della sua storia battendo l'FC Internazionale con un punteggio record di 5-0 nella finale disputata il 31 maggio 2025 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, in Germania.. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

L'arrivo a Parigi nel 2023 rappresentava l'ultima occasione per non disperdere un talento innato. Fortuna ha voluto che Dembélé abbia incontrato sulla propria strada Luis Enrique, che è riuscito a instillare nella sua mente le nozioni che, precedentemente, Mbappé aveva cestinato. Il resto, con le due Champions League consecutive e il Pallone d'Oro, è storia.

🗣️ Luis Enrique : "Dembélé a été très bon avec les Bleus" 🇫🇷#Ligue1 pic.twitter.com/eAtHDHQqsB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 9, 2026

La difesa del mentore

Criticato aspramente in Francia per le deludenti prove durante la sosta, a difendere Dembélé ci ha pensatoin conferenza stampa: "Non sono d'accordo con le critiche. Per me, è stato brillante, come al solito quando gioca per la nazionale.. È sempre alla ricerca di connettersi con i compagni di squadra. Penso che abbia giocato molto bene".

MUNICH, GERMANY - JULY 09: Il francese Ousmane Dembélé reagisce durante la semifinale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Francia alla Munich Football Arena, il 9 luglio 2024 a Monaco di Baviera, in Germania. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Il tecnico spagnolo ha deciso di dare un turno di riposo sia al francese che a Nuno Mendes, spremuto in Nazionale portoghese con 349 minuti giocati in quattro partite. I due salteranno la partita di Ligue 1, in programma domani sera alle 20:45, contro il Le Mans e torneranno, freschi e riposati, per la trasferta di Champions League sul campo del Manchester City: "Dopo la pausa internazionale, valutiamo ogni giocatore individualmente, quindi abbiamo deciso che Nuno Mendes e Ousmane devono riposare per prepararsi alle nostre partite di Ligue 1 e Champions League. Sarà qualcosa di normale per tutto il resto della stagione".