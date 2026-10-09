Luis Enrique ha concesso un turno di riposo a Dembélé e Nuno Mendes dopo le fatiche accumulate in Nazionale
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Il rendimento di Ousmane Dembélé con la Nazionale francese non è mai stato esaltante. In 71 apparizioni dal 2016, il Pallone d'Oro in carica ha segnato appena 13 gol, due in più di Olise che, però, ha esordito nel 2024. Le prestazioni offerte in Nations League, con il peso della fascia da capitano al braccio dopo l'infortunio di Mbappé, non hanno convinto l'opinione pubblica francese che ha criticato pesantemente il parigino.
Il cambio di rottaNella carriera di Ousmane Dembélé c'è un prima e un dopo dall'incontro con Luis Enrique. Il classe '97, emerso a venti anni al Borussia Dortmund, per cui il Barcellona pagò 148 milioni di euro, con il fardello di dover sostituire Neymar Jr., non riuscì mai a dimostrare le proprie doti, venendo schiacciato dalla pressione del cartellino e di scelte attitudinali tutt'altro che da professionista, come raccontato da sé stesso in varie occasioni.
L'arrivo a Parigi nel 2023 rappresentava l'ultima occasione per non disperdere un talento innato. Fortuna ha voluto che Dembélé abbia incontrato sulla propria strada Luis Enrique, che è riuscito a instillare nella sua mente le nozioni che, precedentemente, Mbappé aveva cestinato. Il resto, con le due Champions League consecutive e il Pallone d'Oro, è storia.
La difesa del mentoreCriticato aspramente in Francia per le deludenti prove durante la sosta, a difendere Dembélé ci ha pensato Luis Enrique in conferenza stampa: "Non sono d'accordo con le critiche. Per me, è stato brillante, come al solito quando gioca per la nazionale. È un giocatore diverso. Si può pagare volentieri un biglietto solo per vedere Ousmane Dembélé in uno stadio. È sempre alla ricerca di connettersi con i compagni di squadra. Penso che abbia giocato molto bene".
Il tecnico spagnolo ha deciso di dare un turno di riposo sia al francese che a Nuno Mendes, spremuto in Nazionale portoghese con 349 minuti giocati in quattro partite. I due salteranno la partita di Ligue 1, in programma domani sera alle 20:45, contro il Le Mans e torneranno, freschi e riposati, per la trasferta di Champions League sul campo del Manchester City: "Dopo la pausa internazionale, valutiamo ogni giocatore individualmente, quindi abbiamo deciso che Nuno Mendes e Ousmane devono riposare per prepararsi alle nostre partite di Ligue 1 e Champions League. Sarà qualcosa di normale per tutto il resto della stagione".
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