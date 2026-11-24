Arrivano grandi novità per gli amanti del calcio sudamericano. E non solo. Come riportato dal quotidiano Tyc Sport, la Copa America tornerà a disputarsi nel Nord America nell'edizione 2028 e, inoltre, avrà anche un nuovo format, con in più la partecipazione anche di alcuni rappresentati della CONCAF. L'ultima volta era successo nel 2024, anno che vide il successo dell'Argentina, il suo secondo consecutivo.

Copa America, è ufficiale: ritorno in Nord America nel 2028 e nuovo format

Quello che era un segreto di Pulcinella è stato finalmente confermato durante l'ultima riunione della CONMEBOL. Manca solo l'annuncio ufficiale del presidente Alejandro Domínguez, ma è ormai cosa fatta:

la Copa América tornerà negli Stati Uniti nel 2028 con un nuovo format. Come già accaduto nel 2016 e nel 2024, edizioni vinte rispettivamente da Cile e Argentina, il principale torneo sudamericano per squadre nazionali si terrà in Nord America tra giugno e luglio 2028. . Come già accaduto nel 2016 e nel 2024, edizioni vinte rispettivamente da, il principale torneo sudamericano per squadre nazionali si terrà in Nord America tra giugno e luglio 2028.

Caricamento post Instagram...

Le ragioni sono soprattutto economiche, commerciali e infrastrutturali. Basti pensare che

dopo la Coppa del Mondo di pochi mesi fa, il Paese ha potuto contare su diversi stadi completamente rinnovati in varie città. Inoltre, come accennato, la competizione avrà un nuovo format che includerà rappresentanti della CONCACAF con l'obiettivo di creare una Copa América più lunga e competitiva. Non è ancora ufficiale ma la conferma è prevista nelle prossime settimane.

Il continente americano tornerà dunque protagonista dopo appena due anni dal Mondiale disputato questa estate.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 10 LUGLIO: L'argentino Lionel Messi reagisce durante la finale della Copa América Brasile 2021 tra Brasile e Argentina, disputata allo stadio Maracanã il 10 luglio 2021 a Rio de Janeiro, in Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Nel corso della storia, otto squadre di questa confederazione hanno partecipato al torneo: Messico (finalista nel 1993 e nel 2001), Stati Uniti, Costa Rica, Giamaica, Panama, Honduras, Haiti e Canada. Gli Stati Uniti e la Copa América si sono rivelati un "terreno fertile" per l'Argentina. Nel 2024, l'Albiceleste ha conquistato il suo secondo trofeo consecutivo battendo in finale la Colombia per 1-0 ai tempi supplementari, con un gol di Lautaro Martínez e con Lionel Messi infortunato, relegato in panchina. Pochi mesi fa, però, il finale ha avuto un sapore amaro dopo il KO nella finalissima del Mondiale contro la Spagna.