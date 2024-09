Il portiere dell'Argentina, Emiliano "Dibu" Martinez, è stato squalificato per due giornate dalla FIFA per l'esultanza in Copa América (aveva colpito un cameraman)...

Sergio Pace Redattore 28 settembre 2024 (modifica il 28 settembre 2024 | 14:01)

Non è nuovo ad esultanze e a festeggiamenti sui generis. Emiliano "Dibu" Martinez, 32enne portiere argentino in forza all'Aston Villa, si era reso protagonista di una esultanza al limite in occasione della finale di Copa América giocata e vinta contro la Colombia (1-0, rete di Lautaro Martinez) lo scorso 15 luglio all'Hard Rock Stadium di Miami Garden (USA).

L'estremo difensore dell'Argentina aveva infatti colpito un cameraman che si era avvicinato per inquadrarlo e catturare quel preciso momento nel bel mezzo dei festeggiamenti dell'Albiceleste di Lionel Scaloni. Il video ha fatto il giro dei social, con Emiliano Martinez che ancora una volta è finito per essere criticato per l'ennesima esultanza non proprio composta...

Esultanza tipica di Emiliano "Dibu" Martinez, portiere dell'Argentina (Foto di Daniel Jayo/Getty Images)

Esultanza in Copa América, "Dibu" Martinez squalificato per due giornate: salta Venezuela e Bolivia — Già in occasione delle celebrazioni per la vittoria dell'Argentina del Mondiale in Qatar nel 2022, Emiliano "Dibu" Martinez aveva inscenato un gesto non particolarmente nobile con in mano la Coppa. Anche in riferimento a tale gesto, come riportato dal quotidiano spagnolo AS, la FIFA, dopo il fattaccio nella finale di Copa América 2024, ha squalificato il portiere dell'Argentina per due giornate. Emiliano Martinez salterà dunque le gare contro Venezuela e Bolivia, in programma il 10 e 16 ottobre e valevoli per le qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali del 2026.