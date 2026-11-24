Odegaard racconta il suo ritorno a buoni livelli, analizza il passo falso contro il Newcastle e guarda alla reunion con Nwaneri
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Martin Odegaard si avvicina alla sfida europea contro il Borussia Dortmund con sensazioni positive e una motivazione particolare. Il capitano dell'Arsenal sta ritrovando continuità dopo un periodo complicato e ha offerto segnali incoraggianti nelle ultime uscite, sia con il club sia con la nazionale norvegese. Alla vigilia dell'appuntamento di Champions League, il centrocampista ha parlato del proprio rendimento, soffermandosi anche sulla recente partita contro il Newcastle, nella quale non ha nascosto le proprie responsabilità in occasione della rete avversaria. Ma la partita dell'Emirates avrà anche un significato personale: dall'altra parte ci sarà Ethan Nwaneri, giovane talento cresciuto nel settore giovanile londinese e ora in Germania con la formula del prestito. Un incontro particolare per due calciatori che hanno condiviso lo spogliatoio e che si ritroveranno da avversari.
La condizione ritrovata e l'analisi dell'errore contro il NewcastleLe ultime settimane hanno restituito un Odegaard più incisivo. Il norvegese è stato decisivo contro l'Hull City, realizzando il gol della vittoria, e ha confermato il buon momento anche durante gli impegni internazionali: con la propria nazionale ha trovato la rete e servito un assist, contribuendo a due successi che hanno garantito l'accesso ai quarti di finale della Nations League.
Il capitano ha parlato anche della recente sfida contro il Newcastle, soffermandosi sull'episodio che ha portato al primo gol degli avversari. Nessun tentativo di cercare attenuanti o contestare la decisione arbitrale: il centrocampista ha riconosciuto di aver commesso un errore e di poter gestire meglio quella situazione: "Non era fallo: è stato un mio errore e avrei dovuto fare meglio".
Un'autocritica accompagnata da una riflessione più ampia sull'andamento della partita. Secondo il norvegese, la squadra aveva disputato un ottimo primo tempo, ma non era riuscita a mantenere lo stesso livello dopo l'intervallo, permettendo agli avversari di guadagnare campo e fiducia.
Odegaard ha richiamato l'attenzione anche sulla necessità di migliorare la precisione negli ultimi metri, dalla scelta del passaggio alla conclusione. "In quelle situazioni dobbiamo essere molto più cinici". Un aspetto sul quale la squadra dovrà lavorare per trasformare il volume di gioco e le occasioni create in risultati più concreti.
La Champions League e il ritrovato incrocio con NwaneriLa partita contro il Borussia Dortmund offre anche l'occasione per ritrovare un volto conosciuto. Nwaneri, trasferitosi in Germania in prestito durante l'estate, tornerà all'Emirates Stadium da avversario. Il giovane inglese ha lasciato Londra per trovare maggiore spazio e accumulare esperienza in un campionato diverso, affrontando un percorso che rappresenta una tappa importante della sua crescita.
Odegaard ha parlato proprio dell'incontro col suo ex compagno: "Sarà anche un piacere rivedere stasera Ethan Nwaneri, che al momento è in prestito lì. Prima della sua partenza all'inizio della stagione, gli ho parlato delle mie esperienze positive in prestito e di quanto possano essere preziose".
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