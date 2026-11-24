Martin Odegaard si avvicina alla sfida europea contro il Borussia Dortmund con sensazioni positive e una motivazione particolare. Il capitano dell'Arsenal sta ritrovando continuità dopo un periodo complicato e ha offerto segnali incoraggianti nelle ultime uscite, sia con il club sia con la nazionale norvegese. Alla vigilia dell'appuntamento di Champions League, il centrocampista ha parlato del proprio rendimento, soffermandosi anche sulla recente partita contro il Newcastle, nella quale non ha nascosto le proprie responsabilità in occasione della rete avversaria. Ma la partita dell'Emirates avrà anche un significato personale: dall'altra parte ci sarà Ethan Nwaneri, giovane talento cresciuto nel settore giovanile londinese e ora in Germania con la formula del prestito. Un incontro particolare per due calciatori che hanno condiviso lo spogliatoio e che si ritroveranno da avversari.

La condizione ritrovata e l'analisi dell'errore contro il Newcastle

Le ultime settimane hanno restituito un Odegaard più incisivo. Il norvegese è stato decisivo contro l', realizzando il gol della vittoria, e ha confermato il buon momento anche durante gli impegni internazionali: con la propria nazionale ha trovato la rete e servito un assist, contribuendo a due successi che hanno garantito l'accesso ai quarti di finale della

Il capitano ha parlato anche della recente sfida contro il Newcastle, soffermandosi sull'episodio che ha portato al primo gol degli avversari. Nessun tentativo di cercare attenuanti o contestare la decisione arbitrale: il centrocampista ha riconosciuto di aver commesso un errore e di poter gestire meglio quella situazione: "Non era fallo: è stato un mio errore e avrei dovuto fare meglio".

Newcastle upon Tyne, Inghilterra – 21 novembre: Martin Ødegaard dell'Arsenal conduce il pallone durante la partita di Premier League 2026/27 tra Newcastle United e Arsenal FC, disputata al St James' Park il 21 novembre 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto: George Wood/Getty Images)

Un'autocritica accompagnata da una riflessione più ampia sull'andamento della partita. Secondo il norvegese, la squadra aveva disputato un ottimo primo tempo, ma non era riuscita a mantenere lo stesso livello dopo l'intervallo, permettendo agli avversari di guadagnare campo e fiducia.

Odegaard ha richiamato l'attenzione anche sulla necessità di migliorare la precisione negli ultimi metri, dalla scelta del passaggio alla conclusione. "In quelle situazioni dobbiamo essere molto più cinici". Un aspetto sul quale la squadra dovrà lavorare per trasformare il volume di gioco e le occasioni create in risultati più concreti.

La Champions League e il ritrovato incrocio con Nwaneri

La partita contro il Borussia Dortmund offre anche l'occasione per ritrovare un volto conosciuto. Nwaneri, trasferitosi in Germania in prestito durante l'estate,. Il giovane inglese ha lasciato Londra per trovare maggiore spazio e accumulare esperienza in un campionato diverso, affrontando un percorso che rappresenta una tappa importante della sua crescita.

Odegaard ha parlato proprio dell'incontro col suo ex compagno: "Sarà anche un piacere rivedere stasera Ethan Nwaneri, che al momento è in prestito lì. Prima della sua partenza all'inizio della stagione, gli ho parlato delle mie esperienze positive in prestito e di quanto possano essere preziose".

Caricamento post Instagram...

La sfida sarà particolare anche per un altro incrocio: in campo ci sarà, compagno di nazionale del capitano londinese e attualmente protagonista con la formazione tedesca: "Stasera incontrerò uno dei miei compagni di squadra della nazionale norvegese, Julian Ryerson, che gioca nel Borussia Dortmund. Ho visto un paio delle loro partite in questa stagione e sono ovviamente una squadra molto forte. Hanno sempre giocatori di alto livello e lottano costantemente per le posizioni di vertice del campionato tedesco, quindi ci aspettiamo una partita difficile. Al momento sono in testa alla classifica e stanno dando filo da torcere al Bayern, quindi sarà sicuramente un'altra grande serata all'Emirates Stadium".