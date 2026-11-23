Per Tasos Douvikas quella di martedì sera non sarà una partita come le altre. L'attaccante del Como si prepara ad affrontare l'AEK Atene, avversario che rappresenta un pezzo importante della sua storia personale e calcistica. Nato proprio nella capitale greca, il centravanti ha trascorso parte della giovinezza nel settore giovanile del Panathinaikos, prima di lasciare il club a 15 anni per proseguire il proprio percorso in altre realtà del calcio ellenico.

Ora ritrova una squadra del suo Paese in una competizione prestigiosa, ma ci arriva con un ruolo di primo piano: Douvikas è il capocannoniere della Champions League, con sei gol realizzati nelle prime quattro partite disputate con la maglia lariana. Una sfida europea che per lui assume dunque anche il significato di un piccolo derby personale.

Dalle giovanili del Panathinaikos alla consacrazione con il Como

La storia di Douvikas nel calcio greco è iniziata nel settore giovanile del Panathinaikos. Il percorso con il club ateniese si è interrotto quando aveva appena 15 anni, dopo una scelta familiare che lo ha portato prima all'e successivamente al. Le principali società del suo Paese non gli avevano offerto la possibilità di affermarsi, così l'attaccante ha cercato fortuna lontano dalla Grecia.

La sua carriera lo ha portato in Olanda, all'Utrecht, dove ha trascorso due stagioni, e successivamente in Spagna al Celta Vigo. Il trasferimento al Como gli ha aperto una nuova opportunità, permettendogli di mettersi in evidenza anche sul palcoscenico europeo. I sei gol segnati in quattro gare di Champions lo hanno portato in testa alla classifica marcatori della competizione, un risultato che dà ulteriore valore al suo percorso.

COMO, ITALIA - 10 SETTEMBRE: Tasos Douvikas del Como 1907 segna il secondo gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Como 1907 e RB Lipsia, disputata allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 10 settembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Anche con la nazionale greca, però, la strada verso un posto da titolare non è stata semplice. Douvikas conta 26 presenze e tre reti, ma soltanto nove delle sue apparizioni sono iniziate dal primo minuto. Spesso davanti a lui nelle gerarchie offensive è stato preferito Vangelis Pavlidis.

"Una partita speciale": le parole di Douvikas alla vigilia

Alla vigilia della sfida contro l'AEK, il centravanti ha raccontato a Sky Sport le emozioni legate all'incrocio con una formazione greca. Le sue parole spiegano bene quanto questa gara abbia unrispetto agli altri impegni europei del Como.

"È una sensazione davvero bella giocare contro una squadra greca. È il mio primo anno in Champions League e sono molto felice di poter affrontare una squadra del mio Paese, per me è qualcosa di speciale". "Ho giocato tanti anni in Grecia e so bene cosa significhi per i tifosi poter giocare sul palcoscenico più importante. Sono sicuro che domani l'AEK si godrà moltissimo questa partita, non vedo l'ora di scendere in campo".

Il Como si prepara così a una sfida importante nella League Phase, potendo contare su un attaccante che arriva all'appuntamento con numeri da protagonista. Per Douvikas, però, non ci sarà soltanto la classifica marcatori in palio: affrontare una squadra greca nella città in cui è nato renderà l'appuntamento ancora più significativo.