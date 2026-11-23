Una partita di calcio dilettantistico si è trasformata in un episodio di estrema gravità. A Strasatti, frazione di Marsala, dove domenica 22 novembre si è disputata la gara tra Galactic Paolini Marsala e Athletic Partanna, valida per la quarta giornata del campionato di Terza Categoria, girone unico di Trapani. Secondo la ricostruzione diffusa dopo l'accaduto, un "giocatore" della formazione di casa, espulso dall'arbitro in seguito a un episodio di violenza durante il gioco, sarebbe rientrato sul terreno di gioco dopo essere passato dagli spogliatoi impugnando un coltello a scatto. La situazione avrebbe coinvolto dirigenti, allenatore e calciatori della squadra ospite, fino alla sospensione dell'incontro e all'intervento delle forze dell'ordine.

Dall'espulsione al ritorno in campo con un coltello

L'episodio si è verificato al campo polisportivo "Mariano Di Dia". Secondo quanto ricostruito, il clima sarebbe diventato teso già nei primi minuti, con il numero dieci del Galactic Paolini protagonista di

La situazione sarebbe degenerata dopo un contrasto di gioco. In seguito alla perdita del pallone, il "calciatore" avrebbe colpito con diversi calci un avversario quando il gioco era già fermo e il giocatore si trovava a terra. L'arbitro ha quindi estratto il cartellino rosso nei suoi confronti. Espulso anche l'allenatore dell'Athletic Partanna, intervenuto per soccorrere il proprio atleta.

Il momento più grave sarebbe arrivato poco dopo. Il giocatore del Paolini, inizialmente rientrato negli spogliatoi, sarebbe tornato sul terreno di gioco impugnando un coltello a scatto. Secondo la denuncia della società ospite, avrebbe minacciato allenatore, dirigenti e calciatori, arrivando ad afferrare per il collo un dirigente dell'Athletic Partanna mentre teneva ancora l'arma nell'altra mano. Di fronte alla situazione, il direttore di gara ha deciso di sospendere la partita. Il vicepresidente dell'Athletic Partanna ha chiamato il numero di emergenza 112 e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. In seguito hanno identificato il calciatore e ascoltato le persone presenti, compreso l'arbitro.

Caricamento post Instagram...

Il comunicato dell'Athletic Partanna: "Un episodio gravissimo e inaccettabile"

La società ospite ha diffusoe annuncia iniziative per tutelare i propri tesserati. Il comunicato integrale dell'ASD Athletic Partanna:

"Un episodio gravissimo e inaccettabile ha portato alla sospensione del match valido per la 4ª giornata del campionato di Terza Categoria – Girone unico Trapani. Già dai primi minuti il numero dieci del Paolini ha rivolto continui insulti a dirigenti e calciatori della nostra panchina. Dopo aver perso palla in uno scontro di gioco, a gioco fermo ha rifilato una serie di calci a un nostro atleta, viene espulso. Espulso anche Mister Calandra, intervenuto solo per soccorrere e difendere il nostro giocatore a terra. Una volta uscito dal campo, il numero dieci del Paolini è tornato dagli spogliatoi impugnando un coltello a scatto, minacciando mister, dirigenti e calciatori, dopo minuti di minacce, arriva ad afferrare per il collo un nostro Dirigente, mentre aveva ancora l’arma nell’altra mano.

Davanti a quanto accaduto, il direttore di gara ha deciso di sospendere la partita. Il vicepresidente dell’Athletic Partanna ha immediatamente allertato il 112: le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, ascoltando la testimonianza del direttore di gara a conferma dei fatti e procedendo all’identificazione del n. 10 e dei presenti. L’ASD Athletic Partanna tutelerà i propri tesserati e la società in tutte le sedi opportune, segnalando l’accaduto agli organi della F.I.G.C. e alle autorità competenti".

Sull'accaduto è intervenuto anche Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, che ha condannato duramente il gesto: "Siamo di fronte a un fatto di inaudita gravità, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport. Chi impugna un coltello deve restare fuori dal calcio".