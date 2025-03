Dilettanti, campo squalificato per lancio di panini e ossa di bistecche

Nei dilettanti ci sono episodi onorevoli, ed altri molto poco urbani. In questo articolo, due episodi successi in Umbria, al limite della squalifica perpetua

Il calcio dilettantistico è la culla dove appassionati e futuri campioni iniziano a calcare i primi passi. Nonché, i palcoscenici di coloro che smettono di giocare. Però, non mancano episodi che mettono in luce criticità e comportamenti al di fuori del buonsenso.

Narnese: vittoria in campo, caos fuori

La Narnese, quinta in classifica nel campionato di Eccellenza umbra e in piena corsa per la promozione, ha superato per 3-2 l’Ellera in un match intenso e decisivo. Tuttavia, a fine partita, la situazione è degenerata.