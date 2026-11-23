Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, Lennart Karl è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella prima squadra bavarese, attirando l'attenzione degli appassionati grazie alle sue qualità tecniche e alla personalità mostrata in campo, grazie alla quale ha già collezionato 55 presenze, 12 gol e 9 assist dal 2025 ad oggi. Le sue prestazioni gli hanno inoltre permesso di entrare nel giro della Nazionale maggiore tedesca, con la quale ha già collezionato 5 presenze. Durante un incontro con alcuni tifosi del Bayern in Trentino Alto Adige, Karl ha raccontato alcuni particolari della propria vita, lasciandosi andare a una confessione che ha suscitato le risate dei presenti per quanto fosse inaspettata e spontanea.

Bayern Monaco, Lennart Karl: "Non avevo un piano B"

Come riportato dal Bild, il talento bavarese ha partecipato domenica 22 novembre a un incontro organizzato dai fan club Hocheppan-Südtirol ed Eppan '94, presso la Raiffeisenhalle di San Michele Appiano, in Alto Adige. All'evento hanno preso parte circa 600 sostenitori, appartenenti a una rete di 39 fan club che conta complessivamente circa 7.000 iscritti.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 22 OTTOBRE: Lennart Karl del Bayern Monaco esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della 3ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern München e Club Brugge KV alla Football Arena Munich il 22 ottobre 2025 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Durante una sessione di domande e risposte, a Karl è stato chiesto quale professione avrebbe scelto se non fosse riuscito a diventare un calciatore. La risposta del 18enne ha sorpreso i presenti, soprattutto per la determinazione che lo ha accompagnato fin da bambino: "Come sapete, sono sempre onesto con tutti, ovunque e in qualsiasi modo. Dico semplicemente quello che penso con il cuore. Proprio come ora. Per me non c'era un piano B, c'era solo un piano A, anche adesso non saprei cos'altro fare. Non sono una persona molto intelligente in generale, devo essere sincero".

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Sul rapporto con la scuola e i consigli dei genitori: ". Io rispondevo. Mi alzavo ogni giornoproprio come sta succedendo ora mio fratello minore. Gli do un sacco di consigli".

Poi, tornando serio, ha parlato del ruolo della sua famiglia e degli amici nel suo successo: "Per fortuna, le cose sono andate bene con il calcio, altrimenti non sarei arrivato così lontano. Ho gli amici perfetti, la famiglia perfetta, che mi hanno aiutato moltissimo. Questo è un altro motivo per cui la famiglia è così importante. È semplicemente la cosa più importante nella vita, insieme alla salute, ovviamente. Ecco perché per me c'era solo un Piano A".