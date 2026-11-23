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Il weekend degli ex Serie A

Il Brasile ha un nuovo campione, e porta cinque firme conosciute anche da noi: il Flamengo ha chiuso i conti con due turni d'anticipo, mentre dall'altra parte dell'oceano il calcio europeo ha messo in scena trionfi e cadute. In Turchia Vlahovic continua la sua corsa, e intanto a Liverpool un pomeriggio storto ha trasformato il debutto di Pochettino in una lezione durissima per il suo United, con De Ligt tra i grandi imputati. In mezzo c'è la Premier League che si lascia illuminare da vecchie conoscenze della Serie A, capaci di cambiare partite e classifiche, e una Bundesliga dove due centravanti si inseguono a suon di gol. Fino a Parigi, dove la sorpresa del campionato francese ha ancora una volta un'impronta italiana.

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