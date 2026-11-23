1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Il weekend degli italiani all'estero

Con la sosta per le Nazionali ormai alle spalle, i campionati sono tornati protagonisti e gli italiani all'estero si sono ripresi la scena. Anche questo weekend non sono mancati gol, prestazioni da segnalare e qualche delusione. A prendersi la copertina è stato soprattutto Luca Koleosho, a segno con il Paris FC, ma non è stato l'unico a mettersi in mostra. Da Diego Coppola, protagonista con gol e assist, a Riccardo Calafiori, titolare per novanta minuti con l'Arsenal, passando per Donnarumma e Udogie. E c'è spazio anche per le storie delle categorie inferiori, come quella di Diego Pugno, decisivo dal dischetto con lo Jong Ajax. Non tutti, però, hanno avuto modo di scendere in campo: Palestra è rimasto in panchina, mentre Tonali, Ahanor e Doumbia non sono stati convocati. Insomma, tra conferme, gol e occasioni mancate, andiamo a vedere cosa è successo nel weekend degli italiani all'estero.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6