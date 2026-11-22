La sfida tra Everton e Liverpool, a differenza di molti altri derby, presenta una particolarità: le origini delle due società sono strettamente legate. La nascita dei Reds, infatti, è stata una conseguenza dell'abbandono di Anfield da parte dell'Everton nel 1892. Da quella separazione sono nate due storie destinate a incrociarsi continuamente, dando vita a una delle rivalità più importanti del calcio britannico. Da una parte i Reds, diventati una delle società più vincenti del calcio europeo, dall'altra i Toffees, protagonisti soprattutto nei decenni centrali del Novecento e profondamente legati alla tradizione calcistica della città.

Le due squadre torneranno ad affrontarsi domenica 29 novembre all'Hill Dickinson Stadium, nella dodicesima giornata di Premier League. Il Liverpool arriva a questa fase della stagione al quinto posto con 18 punti in 10 partite, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Poco più indietro l'Everton, settimo con 16 punti, 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Everton-Liverpool: le origini del Merseyside Derby

Per comprendere la storia del Merseyside Derby bisogna tornare al 1878, anno della fondazione dell'Everton. La società nacque inizialmente con il nome di St. Domingo's FC, prima di assumere la denominazione attuale nel 1879. Nel 1884 il club si trasferì ad Anfield, un impianto destinato a diventare uno dei più celebri del calcio mondiale ma all'epoca, il Liverpool Football Club non esisteva ancora. La situazione cambiò nel 1892, quando una controversia economica e gestionale tra i dirigenti dell'Everton e John Houlding, proprietario del terreno su cui sorgeva lo stadio, portò a una rottura definitiva.

Finale di Early Cup

L'Everton decise quindi di abbandonare Anfield per trasferirsi al Goodison Park e Houlding, rimasto con uno stadio ma senza una squadra, fondò il Liverpool Football Club, cambiando per sempre il calcio in Inghilterra. Il primo derby ufficiale si disputò il 13 ottobre 1894, proprio a Goodison Park, davanti a circa 44.000 spettatori che videro i Toffees imporsi per 3-0 grazie alle reti di Tom McInnes, Alex Latta e Jack Bell. Il primo confronto ad Anfield, disputato poco più di un mese dopo, terminò invece 2-2.

Anfield e Goodison Park: due stadi divisi da Stanley Park

Per oltre un secolo, uno degli aspetti più caratteristici del Merseyside Derby è stato rappresentato dalla vicinanza dei due stadi. Anfield e Goodison Park si trovano infatti ai lati opposti di Stanley Park, separati da una distanza percorribile a piedi in pochi minuti. Anfield, inaugurato nel 1884 e diventato la casa del Liverpool nel 1892, è uno degli impianti più conosciuti d'Europa. La celebre Kop e l'inno You'll Never Walk Alone hanno contribuito a renderlo un simbolo della cultura calcistica inglese.

Roger Hunt (a sinistra) del Liverpool segna il primo gol della sua squadra durante la semifinale di andata di Coppa dei Campioni contro l'Inter ad Anfield, il 5 maggio 1965. Il Liverpool vinse la partita 3-1. (Foto di Central Press/Hulton Archive/Getty Images)

Inaugurato nel 1892, Goodison Park è stato invece il primo stadio inglese costruito appositamente per ospitare partite di calcio. Nel corso della sua storia ultracentenaria, l'impianto ha conservato il fascino dell'architettura sportiva tradizionale, caratterizzata anche dagli interventi del celebre architetto Archibald Leitch. Conosciuto come The Grand Old Lady, lo stadio deve la diffusione di questo soprannome a un articolo pubblicato nel 1999 dal giornalista David Conn sulle pagine di The Independent. Raccontando il mancato investimento di un potenziale acquirente, Conn descrisse Goodison Park come la "cadente Grand Old Lady del calcio inglese, lasciandola ancora disperatamente bisognosa di un restyling".

Un'espressione nata per evidenziare le condizioni ormai datate dell'impianto e la necessità di un ammodernamento, ma che i tifosi dell'Everton hanno finito per adottare con orgoglio e affetto. Da allora, The Grand Old Lady è diventato il simbolo della storia e della tradizione del club, rappresentando il legame tra generazioni di sostenitori cresciuti sulle tribune di Goodison Park. L'ultimo derby disputato nell'impianto, il 12 febbraio 2025, ha rappresentato la conclusione di un'epoca. La partita è terminata 2-2, con il pareggio di James Tarkowski arrivato nei minuti di recupero, facendo esplodere per l'ultima volta Goodison Park.

Hill Dickinson Stadium: la nuova casa dell'Everton

Dalla scorsa stagione l'Everton ha iniziato una nuova fase della propria storia trasferendosi all'Hill Dickinson Stadium, costruito nell'area di Bramley-Moore Dock, lungo il fiume Mersey. Il nuovo impianto, con una capienza di circa 52.900 spettatori, con la sua architettura moderna, caratterizzata dall'utilizzo di mattoni e strutture metalliche, richiama il passato industriale e portuale di Liverpool. Il progetto ha permesso all'Everton di aumentare la capacità dello stadio e migliorare le strutture destinate ai tifosi anche se, per la prima volta dopo oltre un secolo, le due squadre non giocano più le proprie partite casalinghe ai lati di Stanley Park.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 19 SETTEMBRE: Veduta generale dell'esterno dello stadio prima della partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Ipswich Town all'Hill Dickinson Stadium il 19 settembre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Il 19 aprile 2026, il nuovo impianto ha ospitato il suo primo Merseyside Derby. L'incontro, valido per la Premier League, si è concluso però con il successo dei Reds per 2-1, al termine di una partita decisa soltanto negli ultimi istanti da Virgil Van Dijk.

I protagonisti del Merseyside Derby: da Dixie Dean a Steven Gerrard

Sono numerosi i campioni che hanno lasciato il proprio nome nella storia del derby. Il primato assoluto di reti appartiene a Ian Rush, autore di 25 gol contro l'Everton in 36 presenze. L'attaccante gallese è stato protagonista di alcune delle vittorie più importanti del Liverpool, compreso il clamoroso 5-0 (di cui 4 reti sue) del 1982 a Goodison Park.

LIVERPOOL, REGNO UNITO - 15 MAGGIO: I giocatori del Liverpool Sammy Lee (a sinistra), Ian Rush (al centro) e Phil Neal salutano il pubblico dopo una partita di First Division tra Liverpool e Norwich City ad Anfield il 15 maggio 1984 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Mike Powell/Allsport/Getty Images)

Per l'Everton, il simbolo storico rimane Dixie Dean, leggendario centravanti capace di segnare 60 gol nel campionato 1927-1928, un record ancora imbattuto nella massima divisione inglese. Dean ha realizzato 19 reti nel derby, confermandosi uno degli attaccanti più prolifici nella storia della rivalità.

Tra i protagonisti più recenti spicca Steven Gerrard, capitano e bandiera del Liverpool, autore di 10 gol contro i Toffees, tra cui la memorabile tripletta realizzata nel marzo 2012 ad Anfield. Anche Mohamed Salah ha scritto pagine importanti di questa storia, arrivando a 9 reti complessive, mentre tra le leggende dell'Everton meritano una menzione ci sono Graeme Sharp (autore di un famosissimo gol dalla distanza nel derby vinto 1-0 dall'Everton nel 1984), Alan Ball (autore del gol che nel 1967 eliminò il Liverpool dall'FA Cup al quinto turno) e il portiere Neville Southall, primatista di presenze nel derby con 41 apparizioni.

Le partite simbolo

Nel 1984 Liverpool ed Everton si sono affrontati nella finale di Coppa di Lega a Wembley. Lo 0-0 ha reso necessario il replay a Maine Road, vinto dal Liverpool per 1-0 grazie a Graeme Souness. Due anni più tardi, nel 1986, le squadre si sono ritrovate nella finale di FA Cup. L'Everton è passato in vantaggio con Gary Lineker, ma il Liverpool ha ribaltato il risultato con una doppietta di Ian Rush e una rete di Craig Johnston, imponendosi per 3-1 e completando la doppietta campionato-coppa.

LONDRA, REGNO UNITO - 18 MAGGIO: Il difensore del Manchester United Paul McGrath (a destra) e l'attaccante dell'Everton Graeme Sharp si contendono una palla vagante durante la finale di FA Cup del 1985 tra Manchester United ed Everton allo stadio di Wembley il 18 maggio 1985 a Londra, Inghilterra. (Foto di Bob Martin/Allsport/Getty Images)

Ancora più significativa, sul piano emotivo, è stata la finale del 1989. A poche settimane dalla tragedia di Hillsborough, che ha provocato la morte di 97 tifosi del Liverpool, le due squadre si sono affrontate nuovamente a Wembley, con i Reds che hanno conquistato il trofeo vincendo 3-2 dopo i tempi supplementari, con una doppietta del solito e leggendario Ian Rush.

Nel 1991 è arrivata invece una delle partite più spettacolari della storia del derby. Il replay del quinto turno di FA Cup a Goodison Park è terminato 4-4, con l'Everton capace di recuperare quattro volte lo svantaggio. Una sfida rimasta celebre anche perché precedette le dimissioni di Kenny Dalglish dalla panchina del Liverpool dopo aver vinto, da allenatore-giocatore, 7 Community Shield, 8 Premier League, 4 Coppe di Lega inglese e soprattutto 3 Champions League.

Everton-Liverpool, perché viene chiamato Friendly Derby?

Una delle particolarità del Merseyside Derby è il soprannome, ovvero "derby amichevole". Un'espressione legata al, che per decenni hannocome avviene nella maggior parte dei contesti in tutto il mondo. A Liverpool, infatti,, con genitori, figli e fratelli che sostengono squadre differenti all'interno della stessa casa. La rivalità è senza dubbio profondamente sentita, ma a differenza di altre è caratterizzata storicamente da un

LIVERPOOL, ENGLAND - SEPTEMBER 20: Players, match officials and fans take part in a minute's applause in memory of Bobby Graham and Joey Jones prior to the Premier League match between Liverpool and Everton at Anfield on September 20, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Il soprannome non significa, però, che le sfide siano sempre state tranquille. Al contrario, Everton-Liverpool è diventato uno dei derby più combattuti della Premier League, spesso segnato da interventi duri, espulsioni e tensioni tra i giocatori. Il significato più autentico di Friendly Derby è emerso soprattutto nei momenti difficili, come dopo la tragedia di Hillsborough del 1989, quando i sostenitori dell'Everton hanno manifestato la propria solidarietà alle famiglie delle vittime, dimostrando che, al di là della rivalità calcistica, il legame con la città rimane più forte dei colori delle maglie.

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Everton-Liverpool, chi ha vinto di più?

Un episodio particolarmente rappresentativo è stata la finale di, soprannominata: a Wembley, i tifosi delle due squadre si sono mescolati sugli spalti,

Anche per quanto riguarda i trofei conquistati, il bilancio storico sorride nettamente al Liverpool, una delle società più titolate del calcio inglese ed europeo. I Reds vantano 20 campionati inglesi, 8 FA Cup, 10 Coppe di Lega e 16 Community Shield, oltre a un palmarès internazionale di assoluto prestigio: 6 Coppe dei Campioni/Champions League, 3 Coppe UEFA/Europa League, 4 Supercoppe UEFA e un Mondiale per club.