Il Monaco ieri sera non è andato oltre l'1-1 nell'impegno casalingo con l'Auxerre valido per l'11esima giornata di Ligue 1. I monegaschi stanno affrontando un momento piuttosto complicato, non trovando la via della vittoria da ormai 6 giornate di fila. Alla delicata situazione di classifica che vede il Monaco all'ottavo posto si sono aggiunte le recenti dichiarazioni del tecnico dei francesi, Filipe Luis.

Per l'allenatore la direzione della partita con l'Auxerre non è stata all'altezza e, anzi, ci sarebbe stato un episodio molto discusso. Proprio la presunta disparità del rispetto riservato alle squadre dagli arbitri è stata l'oggetto delle polemiche, con Luis che ha ricordato anche come la sua squadra non abbia ancora mai calciato un rigore sinora.

Monaco, Filipe Luis polemico per l'arbitraggio: "Vorrei lo stesso rispetto riservato agli altri"

Un rigore non assegnato al Monaco sul tramonto della partita ha fattoil tecnico Filipe Luis. Il tecnico ha posto l'attenzione su quanto avvenuto all'89° minuto, con una decisione che non ha fatto convinto. Per questo, si chiedequando in campo c'è la sua squadra. In conferenza stampa, però, l'allenatore ha provato a gettare acqua sul fuoco e chiedendo scusa per la reazione.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 09 AGOSTO: (THE SUN OUT, THE SUN ON SUNDAY OUT) Andoni Iraola, allenatore del Liverpool, saluta Filipe Luis, capo allenatore dell'AS Monaco, prima della partita amichevole di pre-stagione tra Liverpool FC e AS Monaco ad Anfield il 09 agosto 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Naomi Baker/Getty Images)

"Sono stato troppo emotivo" - ha detto ai giornalisti in sala stampa - "Ma ribadisco che il fallo ci fosse. Non posso crederci non sia stato assegnato. Quando guardo quelli fischiati contro di noi al Tolosa e al Lorient, non c'è nemmeno paragone". Insomma, per il tecnico è assurdo che non ci sia più attenzione da parte degli arbitri.

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Quindi, il desolante bilancio sui penalty: "Noi lavoriamo e rispettiamo il lavoro degli arbitri, senza parlare di loro. Eppure questo errore ci costa dei punti e ne resto frustrato. L'arbitro può commettere l'errore, ma il VAR lo può richiamare. La punibilità dell'azione era evidente.".