Il Monaco scenderà in campo domenica pomeriggio a partire dalle 15 contro il Lilla. Dopo la vittoria ottenuta nell'infrasettimanale, i padroni di casa sperano di riuscire a trovare una certa continuità di risultati. Per l'appuntamento che vale l'eventuale permanenza ai vertici della classifica, il club del Principato ha promosso un'importante iniziativa. Il tifo per la squadra sarà rappresentato da 3000 giovani calciatori, tradizione consolidata da ormai 4 anni.

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Monaco, la tradizione continua: 3000 tifosi e una "special guest" invitati allo stadio

Lo Stade Louis II è ancoracausa lavori in corso. Ciononostante, il Monaco potrebbe avere un asso in più nella propria manica. A sostenere i beniamini di casa, nella sfida d'alta classifica di domenica pomeriggio saranno quasi. Si tratta di giovani calciatori per i quali si riempiranno le tribune Pesage e Populaire G. Non è affatto una novità nel club monegasco e ha una funzione ben precisa.

Il Monaco ha introdotto questa iniziativa già nel 2021, avendo negli anni portato allo stadio ben 25.000 giovani tifosi. Il club punta sul progressivo avvicinamento ai calciatori in rampa di lancio della zona. Non saranno certamente soli, venendo accompagnati da educatori nello stadio. E così, si potrà toccare l'apice in stagione in fatto di numerosità di spettatori. Saranno circa 9.500 i tifosi sui 10.500 posti a disposizione dell'impianto.

TBILISI, GEORGIA - 25 SETTEMBRE: Willy Sagnol, allenatore della Georgia, lancia la palla durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Georgia e Irlanda del Nord allo Stadio Nazionale Boris Paichadze il 25 settembre 2026 a Tbilisi, Georgia. (Foto di Levan Verdzeuli/Getty Images)

Oltre a loro, però, tra i sostenitori del club troverà posto anche una vecchia conoscenza della squadra del Principato. Willy Sagnol sarà infatti allo stadio. L'ex difensore francese classe 1977, prima di diventare una bandiera del Bayern Monaco, è stato anche giocatore del Monaco dal 1997 al 2000. In quella parentesi, collezionò 99 gettoni e domenica potrà ricevere l'abbraccio dei suoi ex tifosi. Inoltre, Thiago Scuro, direttore generale del club, gli conferirà una maglia per l'occasione. Dopo 5 anni alla guida della Georgia, Sagnol è stato sollevato dall'incarico lo scorso settembre.