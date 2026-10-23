Il tecnico belga è collassato questo pomeriggio durante l'allenamento: trasportato in ospedale. La settimana prima era stato fermato da un'infezione virale
Bayern Monaco, che disastro all'Oktoberfest tra risate e imprevisti
Momento di grande paura per il Bayern Monaco e soprattutto per Vincent Kompany. Come riporta Sky Sport, il tecnico dei bavaresi è stato trasportato in ospedale in ambulanza dopo l'allenamento della squadra di questo pomeriggio: dopo la sessione con la squadra l'allenatore è collassato al centro sportivo e sono stati mandati immediatamente i soccorsi. Il quotidiano BILD, inoltre, ha aggiunto che sarebbe atterrato anche un elicottero di emergenza.
Kompany accusa un malore al termine dell'allenamento: trasportato in ospedale d'urgenzaIn casa Bayern Monaco si respira una situazione di grande ansia a causa del malore che ha colpito il tecnico Vincent Kompany. Stando a quanto riporta il quotidiano BILD, l'allenatore belga ha diretto l'allenamento di questo pomeriggio ma al termine della sessione è collassato al centro sportivo. Subito sono staff medico e squadra sono arrivati in suo soccorso. Il tecnico belga era ritornato a lavoro dopo aver saltato gli allenamenti di lunedì e martedì a causa di un'infezione virale che aveva contratto la scorsa settimana. Già durante la sfida di Bundesliga contro il Lipsia, lo scorso sabato, era stato costretto a sdraiarsi sul campo durante l'intervallo.
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Secondo BILD, Kompany si era sottoposto a degli esami approfonditi e non era riuscito a dirigere la squadra nell'ultimo allenamento prima della partita contro i Gunners finita per 2-2. Dopo la gara aveva parlato apertamente del suo problema: "La settimana scorsa ho preso un virus piuttosto brutto e, ovviamente, non ho ascoltato il mio corpo". Nelle prossime ore sono attese novità sulle sue condizioni.
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