Momento di grande paura per il Bayern Monaco e soprattutto per Vincent Kompany. Come riporta Sky Sport, il tecnico dei bavaresi è stato trasportato in ospedale in ambulanza dopo l'allenamento della squadra di questo pomeriggio: dopo la sessione con la squadra l'allenatore è collassato al centro sportivo e sono stati mandati immediatamente i soccorsi. Il quotidiano BILD, inoltre, ha aggiunto che sarebbe atterrato anche un elicottero di emergenza.

Kompany accusa un malore al termine dell'allenamento: trasportato in ospedale d'urgenza

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In casasi respira una situazione di grande ansia a causa del malore che ha colpito il tecnico Vincent Kompany . Stando a quanto riporta il quotidiano BILD, l'allenatore belga ha diretto l'allenamento di questo pomeriggio ma al termine della sessione è collassato al centro sportivo. Subito sono staff medico e squadra sono arrivati in suo soccorso. Il tecnico belga era ritornato a lavoro dopo aver saltato gli allenamenti di lunedì e martedì a causa di un'infezione virale che aveva contratto la scorsa settimana. Già durante la sfida di Bundesliga contro il, lo scorso sabato, era stato costretto a sdraiarsi sul campo durante l'intervallo.Kompany era regolarmente presente in panchina per la partita dicontro l'dello scorso mercoledì e da quel momento ha ripreso gli allenamenti fino a oggi, quando è collassato al centro sportivo. Al momento il Bayern Monaco non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulle condizioni del tecnico belga, attualmente ricoverato d'urgenza in ospedale. Ovviamente non ci sarà in panchina in vista della sfida contro il, in programma domenica pomeriggio.

AUGSBURGA, GERMANIA - 10 OTTOBRE: Vincent Kompany, allenatore dell'FC Bayern München, osserva prima della partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Augsburg e FC Bayern München alla WWK Arena, il 10 ottobre 2026 ad Augusta, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Secondo BILD, Kompany si era sottoposto a degli esami approfonditi e non era riuscito a dirigere la squadra nell'ultimo allenamento prima della partita contro i Gunners finita per 2-2. Dopo la gara aveva parlato apertamente del suo problema: "La settimana scorsa ho preso un virus piuttosto brutto e, ovviamente, non ho ascoltato il mio corpo". Nelle prossime ore sono attese novità sulle sue condizioni.