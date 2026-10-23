A 46 anni, quando sembrava ormai destinato a vivere il calcio soltanto da una prospettiva diversa, Ronaldinho si prepara a riassaporare le emozioni del campo con una maglia totalmente inaspettata, quella del Ravenna. Il suo ritorno in Italia, oltre un decennio dopo l'ultima partita da professionista, ha acceso l'entusiasmo degli appassionati e riportato alla mente le immagini di un talento fuori dal comune, che ha segnato per sempre la storia di questo sport grazie al suo modo di giocarci unico e inimitabile. Un'operazione del Ravenna (di cui Ronaldinho è socio e investitore) che unisce nostalgia, passione e ambizione, con l'obiettivo di regalare al pubblico romagnolo (e non solo) un momento destinato a rimanere per sempre nella memoria di tutti.

Ronaldinho torna in campo con il Ravenna

Dopo l'annuncio del suo coinvolgimento nel progetto del Ravenna, il brasiliano disputerà finalmente una partita ufficiale con la squadra giallorossa, che milita attualmente in Serie C. La data indicata per il suo atteso ritorno è quella del 15 novembre, proprio in occasione del derby contro il Forlì, una sfida che potrebbe trasformarsi in un evento speciale per la città e per tutti gli appassionati desiderosi di rivedere all'opera uno dei talenti più spettacolari della storia del calcio.

MILAN, ITALY - MAY 01: Ronaldinho of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on May 1, 2010 in Milan, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale del Ravenna: "Il ritorno è reale: la magia di Ronaldinho al Benelli. La leggenda brasiliana vestirà la maglia del Ravenna FC nel derby contro il Forlì. Un appuntamento che porterà gli occhi del mondo sullo Stadio Bruno Benelli. Tutto il mondo del calcio credeva fosse troppo bello per essere vero, invece possiamo ufficialmente annunciare un grande ritorno. Quello della magia, del sorriso, di un talento capace di far innamorare generazioni di appassionati, al di là dei colori e della fede calcistica. Il Ravenna FC annuncia che Ronaldinho tornerà in campo in un match ufficiale di campionato il 15 novembre, alle ore 17.30, allo Stadio Bruno Benelli".

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Continua: "Il campione brasiliano si unirà ai compagni in maglia giallorossa per una sfida che rende questo momento ancora più speciale: il derby Ravenna–Forlì. Dall’annuncio di Miami, che ha fatto il giro del mondo, all’abbraccio dei tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna lo scorso 20 agosto, l’attesa è cresciuta tra entusiasmo, curiosità e incredulità. L’idea del presidente Cipriani che ha acceso l’immaginazione dei tifosi e alimentato il dibattito ben oltre i confini italiani diventa ora un appuntamento concreto. Ronaldinho giocherà al Benelli, aprendo un nuovo capitolo di una storia che continua a sorprendere. Ci sono calciatori che si ricordano per ciò che hanno vinto e altri anche per ciò che hanno fatto provare.

Ronaldinho appartiene a quella rara categoria di campioni capaci di trasformare il calcio in felicità: un gesto inatteso, un’invenzione, un sorriso che ha unito stadi e generazioni. Il 15 novembre quella stessa emozione incontrerà la passione giallorossa e l’atmosfera di un derby profondamente sentito dalla città. Per Ravenna sarà una giornata destinata a entrare nella memoria del club e dei suoi tifosi. Per gli appassionati di tutto il mondo, l’occasione di ritrovare in campo uno dei protagonisti più amati della storia del calcio. La data da segnare sul calendario è il 15 novembre, ore 17.30: Ravenna–Forlì, Stadio Bruno Benelli".