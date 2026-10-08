Quando nessuno se lo aspettava, il brasiliano farà clamorosamente il suo ritorno in campo in Italia dopo più di 10 anni: l'occasione è molto importante
Ci avreste mai scommesso di rivedere un giorno Ronaldinho calcare di nuovo un campo di calcio in Italia? Sicuramente no. Ebbene, quel giorno sembra davvero vicino. A 10 anni dall'annuncio del suo ritiro, il 46 enne ha deciso di mandare ancora una volta in estasi i tifosi del Ravenna e l'occasione per vedere l'ex Barcellona e Milan potrebbe avvenire anche in una partita molto importante. Ecco quando.
Ronaldinho atteso per il derby: l'ipotesi su quando tornerà in campoL'arrivo di Ronaldinho al Ravenna la scorsa estate è stata una notizia che ha lasciato il mondo del calcio completamente sorpreso, ma la possibilità, se non la quasi certezza, di rivedere il brasiliano disputare una partita ufficiale è qualcosa che davvero nessuno se lo sarebbe aspettato. Come riporta Il Resto del Carlino, nonostante manchi ancora l'ufficialità tutto sembra convergere verso il prossimo 15 novembre, quando i giallorossi saranno impegnati nel derby casalingo contro il Forlì. Non certo una partita qualsiasi per il club romagnolo.
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Tornando al campo, il Ravenna è chiamato a riscattare il ko dell'ultimo turno contro la Pianese e l'occasione può arrivare nelle prossime due partite casalinghe: la prima domenica contro il Campobasso e la seconda una settimana dopo contro la capolista Spezia, al momento distante 5 lunghezze proprio dai giallorossi, al secondo posto. Ma da oggi, tutti i pensieri dei tifosi romagnoli sono rivolti al momento in cui si rivedrà in campo il giocatore che per anni ha illuminato il mondo del pallone.
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