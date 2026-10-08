Ci avreste mai scommesso di rivedere un giorno Ronaldinho calcare di nuovo un campo di calcio in Italia? Sicuramente no. Ebbene, quel giorno sembra davvero vicino. A 10 anni dall'annuncio del suo ritiro, il 46 enne ha deciso di mandare ancora una volta in estasi i tifosi del Ravenna e l'occasione per vedere l'ex Barcellona e Milan potrebbe avvenire anche in una partita molto importante. Ecco quando.

Ronaldinho atteso per il derby: l'ipotesi su quando tornerà in campo

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L'arrivo di Ronaldinho alla scorsa estate è stata una notizia che ha lasciato il mondo del calcio completamente sorpreso, ma la possibilità, se non la quasi certezza, di rivedere il brasiliano disputare una partita ufficiale è qualcosa che davvero nessuno se lo sarebbe aspettato. Come riporta Il Resto del Carlino, nonostante manchi ancora l'ufficialità tutto sembra convergere verso, quando i giallorossi saranno impegnati nel derby casalingo contro il. Non certo una partita qualsiasi per il club romagnolo.Nell’attesa di quella giornata storica, la passione dei tifosi e dei collezionisti potrà accendersi grazie al nuovo pack esclusivo studiato dal colosso. Ogni pacchetto racchiuderà due card con l’iconica immagine del campione carioca in maglia giallorossa, ma l’iniziativa nasconde un concorso a premi da sogno. Il pacchetto, inoltre, nasconde tre card speciali: Bronze Card, che garantisce un berretto autografato dall'attaccante, Silver Card, con la quale si può vincere la sua maglia, e Golden Card, che regala un incontro con la leggenda brasiliana.

FRANCOFORTE, GERMANIA - 29 GIUGNO: Robinho e Ronaldinho, del Brasile, baciano il trofeo dopo la finale della FIFA Confederations Cup 2005 tra Brasile e Argentina al Waldstadion, il 29 giugno 2005 a Francoforte, in Germania. (Foto di Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

Tornando al campo, il Ravenna è chiamato a riscattare il ko dell'ultimo turno contro la Pianese e l'occasione può arrivare nelle prossime due partite casalinghe: la prima domenica contro il Campobasso e la seconda una settimana dopo contro la capolista Spezia, al momento distante 5 lunghezze proprio dai giallorossi, al secondo posto. Ma da oggi, tutti i pensieri dei tifosi romagnoli sono rivolti al momento in cui si rivedrà in campo il giocatore che per anni ha illuminato il mondo del pallone.