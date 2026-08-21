Ronaldinho torna in Italia. All'età di 46 anni, la leggenda brasiliana torna nel Bel Paese e inizia ufficialmente la sua nuova avventura al Ravenna, squadra di Serie C con cui avvierà un grande progetto sia fuori che dentro il campo, entrando infatti nella compagine societaria e lasciando aperta la possibilità di disputare una partita ufficiale con la maglia dei giallorossi.

Emilia Romagna in festa per Ronaldinho

Come scritto nella didascalia del post di presentazione del club, aè già RonaldinhoMania. L'ex Milan Barcellona , infatti, è atterrato all'aeroporto di Forlì-Ravenna nella giornata di ieri scatenando l'entusiasmo dei tifosi romagnoli. La presentazione è andata in scena in serata, sulla spiaggia accanto alla Diga Foranea Sud, con tanto di maglia numero 10 ed elogi da parte dei presenti.

La festa per Ronaldinho, però, continuerà anche nelle giornate di venerdì e sabato con un programma d'intrattenimento che punta a regalare un grande momento ai tifosi giallorossi. Sulla spiaggia su cui è stato allestito il palco della presentazione per la leggenda brasiliana si esibiranno infatti artisti come Orietta Berti, Elettra Lamborghini e Sophie and the Giants. Quanto a Ronaldinho, venerdì sera l'ex Milan sarà ospite allo Space di Riccione.

CARACAS, VENEZUELA - 6 GIUGNO: L'ex stella del calcio brasiliano Ronaldinho saluta i tifosi durante una partita amichevole nell'ambito del torneo Liga Monumental il 6 giugno 2026 a Caracas, Venezuela. Centinaia di bambini e adolescenti hanno assistito all'evento nel settore Mesuca di Petare, uno dei più grandi insediamenti informali del Venezuela. (Foto di Jesus Vargas/Getty Images)

Progetto Ravenna

L'arrivo di Ronaldinho al Ravenna rappresenta il primo passo di un grande progetto. Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, infatti, l'ex Pallone d'Oro farà parte degli investitori del club romagnolo, di proprietà del Cipriani Group, all'interno di un progetto che unirà sport e marketing perseguendo l'obiettivo di riportare la stella sudamericana in campo.

, dunque, potrebbe quindi decidere di uscire dal ritiro e tornare a calcare ancora una volta il terreno di gioco, nella speranza di segnareproprio sul suolo italiano.