La priorità del Barcellona è l'attacco. Lo ha ribadito più volte l'allenatore, Hansi Flick, e lo sa perfettamente anche il direttore sportivo Deco, che si sta muovendo per fare il grande colpo e sta valutando le possibili opzioni per l'attacco dei blaugrana.

Il Barcellona ha provato a sondare Lautaro Martínez per l'attacco, ma l'Inter fa muro. Il club spagnolo ha avuto un contatto con il giocatore, che ha chiaramente informato i nerazzurri dell'interesse, ma per l'Inter l'argentino è insostituibile ❌



Come successo per Bastoni negli… pic.twitter.com/FnYtIjjQvy — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) August 20, 2026

Il mercato del Barcellona: priorità nuovo attaccante

Che la priorità del mercato del Barcellona sia l'attacco era cosa chiara da parecchio tempo. Robert, la principale punta al servizio di Flick, è andato via ed ora è in forza ainella. Poi è partito anche Ferran, destinazione. E la società, inoltre, non ha riscattato dal prestito Marcus. Ai blaugrana serve un nuovo centravanti.

L'obiettivo numero uno è l'argentino Julian Alvarez, dell'Atletico Madrid. Alvarez ha da tempo dichiarato che il Barca è per lui una opzione più che gradita ma la trattativa non è per niente facile. Il club e il Cholo Simeone non vogliono venderlo, le trattative tra società e calciatore sono bloccate e la situazione è molto tesa. Nel frattempo bisogna anche considerare il fattore tempo. E il tempo stringe: mancano due settimane alla fine del mercato. E così, Deco si sta muovendo per trovare delle alternative nel caso in cui l'affare Julian sia impossibile da portare a termine.

ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale Milano festeggia con il trofeo Coppa Italia dopo la vittoria della squadra nella finale di Coppa Italia tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 13 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

La alternativa numero uno, secondo Marca, è un altro attaccante dell'Argentina. Il capitano dell'Inter: Lautaro Martinez. Centravanti di sicura esperienza internazionale, con grande fiuto del gol, gioca con i nerazzurri dal 2018. Il ds del Barca avrebbe già iniziato a lavorare per questo obiettivo. Marca riferisce che ci sono già stati anche dei colloqui con gli agenti e l'entourage del calciatore per conoscere la sua disponibilità e il suo interesse. A quanto pare non ci sarebbero particolari problemi: se si presentasse l'occasione, Lautaro andrebbe al Camp Nou. In realtà, almeno un problema esiste: l'Inter. Resta da capire la posizione del club milanese, che Deco sta sondando, e resta da capire a quale prezzo, sicuramente non uno economico, si priverebbe di uno dei giocatori più importanti nella rosa di Chivu.