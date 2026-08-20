Il Barcellona a caccia di altri rinforzi. Dopo il grande colpo Rodri, il direttore sportivo del Barça, Deco, ha confermato che la dirigenza blaugrana sta attualmente valutando ulteriori interventi sul mercato, soprattutto, per colmare il vuoto in attacco dopo le partenze di Robert Lewandowski e Ferran Torres.

Barcellona, Deco: "Non abbiamo preso Rodri per togliere un giocatore al Real"

"Siamo contenti di tutti. Ogni acquisto che abbiamo fatto ha uno scopo. Prima di ingaggiare chiunque, ne abbiamo discusso a lungo prima di prendere una decisione. Inizialmente, Rodri non rientrava nei nostri piani perché pensavamo non fosse disponibile. Quando si è presentata l'opportunità, l'abbiamo colta al volo e abbiamo avuto successo, proprio come con

Gordon, Adeyemi, Bisiwu e Cancelo

. Tutto ha uno scopo: migliorare la squadra, e Rodri la migliora".

Intervistato ai microfoni di TV3, nel post-partita del match travalevole per il trofeo Joan Gamper (vinto dai blaugrana per 2-1),ha commentato il calciomercato in entrata della squadra catalana affermando:

BARCELLONA, SPAGNA - 18 AGOSTO: Il FC Barcelona svela il nuovo acquisto Rodri allo Spotify Camp Nou il 18 agosto 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Continuando, il direttore sportivo del Barcellona ha espresso le sue sensazioni in merito all'arrivo di Rodri sottolineando anche come la natura dell'operazione non fosse un "torto" al Real Madrid: "Non abbiamo preso Rodri per togliere un giocatore al Real Madrid. Sarebbe un errore. È uno dei migliori centrocampisti al mondo. Siamo certi che possa dare il suo contributo, ed è per questo che l'acquisto ha senso".

"Faremo qualche movimento in attacco"

ue giocatori se ne sono andati,

Ferran

e

Robert

Lewandowski.

Possiamo

rimpiazzare Ferran

con i nuovi arrivati, ma sostituire

Robert

è molto difficile. Anche se si trovasse un buon giocatore, sarebbe comunque complicato perché era una figura chiave per noi. Abbiamo delle soluzioni interne, ma sicuramente faremo qualche movimento. Si tratta di trovare la soluzione migliore. Stiamo lavorando per capire cosa possiamo fare da qui alla fine della stagione".

💬 Deco, en TV3: "Todos los fichajes que hemos hecho tienen un sentido"



📌 "Se han ido Lewandowski y Ferran. La función de Ferran con los fichajes que hemos hecho creo que la tenemos cubierta. A Robert es muy difícil reemplazarlo. Seguramente vamos a hacer algún movimiento.… pic.twitter.com/suMYqeDXdL — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 19, 2026

Nel corso dell'intervista,si è poi soffermato sul reparto offensivo del Barça dichiarando: "D

Infine, l'ex calciatore di Chelsea, Barcellona e Porto (tra le altre) ha chiuso il suo intervento precisando: "Qualsiasi giocatore vuole venire qui, e per avere giocatori di alto livello serve un progetto. È questo che ha entusiasmato chi è venuto al Barcellona. Tutti vogliono vincere titoli e fare la storia".