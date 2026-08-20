João Cancelo era pronto a vivere uno dei momenti più attesi del suo ritorno al Barcellona, ma la festa è saltata all'improvviso. Il terzino portoghese, infatti, non è stato presentato ufficialmente al pubblico blaugrana prima del Trofeo Gamper, nonostante fosse già pronto per entrare in campo e avesse addirittura indossato la nuova maglia con il numero 2 sulle spalle.

Tutto sembrava organizzato per consentire a Cancelo di riabbracciare i tifosi del Barcellona in occasione dell'amichevole contro l'Al Ahly, appuntamento tradizionalmente importante per la presentazione della squadra davanti al proprio pubblico. Il portoghese avrebbe dovuto effettuare il consueto giro di campo e ricevere l'accoglienza dei sostenitori blaugrana, prima di assistere alla partita.

All'ultimo momento, però, qualcosa è cambiato. Lo speaker ha annunciato che Cancelo non sarebbe stato presentato e che non avrebbe partecipato nemmeno ai saluti previsti prima dell'incontro. Una decisione arrivata quando il giocatore era già pronto e che, inevitabilmente, ha generato sorpresa all'interno dello stadio.

LA REACCIÓN DE JOÃO CANCELO TRAS NO SER PRESENTADO EN EL TROFEO JOAN GAMPER 😤



🎥 @asanchezfallada pic.twitter.com/Z7xXOUiGxw — Diario Olé (@DiarioOle) August 19, 2026

Cancelo furioso: il portoghese torna negli spogliatoi

La reazione del nuovo acquisto del Barcellona non è passata inosservata. Cancelo ha infatti imboccato il tunnel verso gli spogliatoi

, mostrando tutta la propria delusione per quanto appena accaduto. Il terzino non sembrava essere stato informato in precedenza della possibilità che la presentazione potesse saltare e ha lasciato il terreno di gioco in un clima di evidente tensione.

A rendere ancora più particolare la scena è stato il fatto che anche alcuni compagni di squadra sono apparsi sorpresi dalla sua reazione. Tra loro c'era Lamine Yamal, che si trovava sulle scale e ha provato a capire cosa fosse successo. Anche il nuovo arrivato Rodri avrebbe cercato di rivolgersi al portoghese, senza però riuscire a fermarlo.

Cancelo, infatti, ha proseguito verso gli spogliatoi senza ascoltare nessuno, lasciando sul terreno di gioco una scena decisamente insolita per una serata che avrebbe dovuto rappresentare l'inizio ufficiale della sua nuova avventura in Catalogna.

Joao Cancelo del Barcellona durante un incontro de LaLiga EA Sports tra Barcellona e Real Oviedo allo Spotify Camp Nou in Spagna (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Il problema è burocratico: manca ancora l'ufficialità

Dietro il rinvio della presentazione non ci sarebbe però alcun problema legato al giocatore o alla trattativa. Il motivo sarebbe da ricondurre a un

che impedisce al Barcellona di completare tutti i passaggi necessari per rendere ufficiale la nuova posizione di Cancelo.

Il club blaugrana aveva provato ad accelerare le pratiche proprio con l'obiettivo di poter utilizzare il portoghese già in occasione del Trofeo Gamper, ma qualcosa non è andato secondo i programmi. Per questo motivo, la presentazione è stata rimandata e anche l'esordio con la nuova maglia dovrà attendere.

La situazione ha inevitabilmente creato un momento di confusione, soprattutto perché Cancelo sembrava essere stato informato della presentazione soltanto fino a pochi istanti prima. Il giocatore aveva già indossato la divisa ufficiale e mostrato il numero 2 che dovrebbe accompagnarlo durante la stagione, lasciando intendere che tutto fosse pronto per la sua prima apparizione ufficiale davanti ai tifosi.

Caricamento post Instagram...

Il ritorno al Barcellona dovrà quindi aspettare

Per Cancelo si tratta comunque soltanto di un rinvio. Il portoghese è tornato al Barcellona con l'obiettivo di vivere una nuova esperienza in blaugrana, questa volta

, dopo la precedente parentesi vissuta in prestito.

La volontà del Barcellona, in vista del nuovo duello serrato col Real Madrid, era quella di completare rapidamente le pratiche proprio per permettergli di essere protagonista già nella serata del Gamper. L'imprevisto ha però modificato i piani e costringerà il giocatore ad aspettare ancora qualche ora o qualche giorno prima di poter vivere ufficialmente la propria presentazione.

L'episodio, al di là della comprensibile rabbia mostrata dal terzino, non dovrebbe dunque mettere in discussione il trasferimento. Manca soltanto il completamento della documentazione necessaria, dopodiché Cancelo potrà finalmente essere presentato e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Barcellona. Per il portoghese, quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in un inatteso contrattempo: la prima uscita davanti al pubblico blaugrana è soltanto rimandata.