Un pesante scandalo giudiziario ed extracalcistico travolge l'AS Nancy Lorraine, società attualmente impegnata nel campionato di Ligue 2. Due tesserati della prima squadra professionistica sono stati incriminati per l'ipotesi di reato di stupro di gruppo. I due atleti sono stati posti in custodia cautelare e condotti in carcere su richiesta della pubblica accusa. In queste ore, è arrivato anche un comunicato ufficiale del club sulla vicenda.

Due giocatori della squadra riserve coinvolti nell’indagine

Secondo quanto riferito dalla stampa francese, i due calciatori del Nancy sono stati arrestati ildagli investigatori della polizia nazionale della Meurthe-et-Moselle. Dopo alcuni giorni di custodia cautelare, sono stati presentati alla Procura il 2 ottobre e successivamente a un giudice istruttore di Nancy. Al termine dell'udienza, i due calciatori sono stato posti in custodia cautelare con l'accusa di

Al momento, le autorità francesi non hanno reso pubblici i nomi dei due calciatori né ulteriori dettagli sulle circostanze contestate. Secondo le informazioni diffuse dal procuratore di Nancy, François Capin-Dulhoste, l'indagine riguarda una donna di 22 anni, che avrebbe denunciato fatti avvenuti nella notte tra il 25 e il 26 settembre. Restano però numerosi aspetti ancora da chiarire e, soprattutto, la vicenda è tuttora nelle mani della magistratura.

A fare chiarezza sulla propria posizione è intervenuta direttamente l'AS Nancy-Lorraine. Nel comunicato pubblicato in queste ore, il club ha confermato di essere stato informato della, precisando che il procedimento riguarda presunti fatti di violenza sessuale. La società ha sottolineato di essere pienamente consapevole della gravità della situazione e ha assicurato la propria collaborazione con le autorità giudiziarie qualora fosse necessaria.

"L'AS Nancy-Lorraine è stata informata che due giocatori della sua squadra riserve sono stati posti in custodia cautelare nell'ambito di un procedimento legale in corso per presunto stupro.

Il club comprende appieno la gravità di queste accuse e collaborerà con le autorità giudiziarie, se necessario. Il club attenderà la decisione del tribunale prima di intraprendere qualsiasi azione contro i giocatori coinvolti. L'AS Nancy-Lorraine non rilascerà ulteriori commenti al momento", si legge nella nota rilasciata dalla squadra francese.