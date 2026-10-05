Il terremoto che negli ultimi giorni ha investito il Manchester City sta tenendo col fiato sospeso l'intero Regno Unito, in attesa che sanzioni definitive vengano emesse. I problemi, però, non si limiterebbero al solo club e, a cascata, alla Premier League, ma anche alla città di Manchester per la candidatura ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2040.

La minaccia

Sebbene ledel 2040 non siano state ancora assegnate, l'ci punta forte e con una storica inversione di rotta. Infatti,ha già ospitato tre edizioni, nel 1908, nel 1948 e nel 2012, che hanno sensibilmente attirato una serie di investimenti mirati alla riqualifica dell'intera area metropolitana. Così, il governo britannico, per differenziare la ricchezza, vorrebbe proporre la propria candidatura nel nord del paese e nello specifico a, due delle città più importanti del settentrione, in un'operazione definita di "".

MILAN, ITALY - FEBRUARY 06: Gli anelli si uniscono per formare il logo olimpico durante la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 allo Stadio San Siro il 6 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Tuttavia, secondo quanto riportano il DialyMail e il Sun, a causa della proprietà emiratina finita nell'occhio del ciclone in seguito a 114 capi d'accusa su irregolarità finanziarie, potrebbero sorgere delle ripercussioni più vaste e slegate dal Manchester City. Ad esempio, la candidatura della città di Manchester, per cui il governo inglese sta lavorando ormai da tempo, potrebbe essere minacciata dagli ultimi fatti di cronaca.

Manchester 2040 Olympics bid ‘under threat after Man City guilty verdict’ with decision not expected for SEVEN YEARShttps://t.co/gyZPPg7dno — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 4, 2026

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