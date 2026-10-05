Patrick Vieira non ci sta. Dopo la vittoria del Senegal contro le Comore, arrivata grazie al gol di Iliman Ndiaye nell'amichevole giocata al Vélodrome di Marsiglia, il tecnico dei Leoni della Teranga ha preso la parola per difendere due dei suoi uomini più esperti. Idrissa Gueye e Kalidou Koulibaly sono stati definiti "ex campioni" da un giornalista. Una definizione che Vieira non ha accettato. Anzi. L'ex allenatore del Genoa ha interrotto il discorso e ha risposto a tono, chiedendo rispetto per due giocatori che, secondo lui, stanno ancora rappresentando il Senegal ai massimi livelli. Una presa di posizione netta, arrivata dopo una domanda che ha acceso la conferenza stampa. Vieira ha poi spiegato il motivo della sua reazione, ribadendo la fiducia nei confronti dei due veterani.

Vieira alza la voce per Gueye e Koulibaly: "Sono giocatori esemplari"

"È irrispettoso. Non dovresti ripeterlo, visti gli annunci che circolano. Stiamo parlando di due giocatori che hanno segnato e stanno facendo la storia per il Senegal". Vieira ha risposto così alla domanda, chiedendo di cambiare il modo di definire. Il tecnico è poi andato oltre. "Non possiamo usare questo tipo di termini. Anche se la gente lo fa fuori dal campo, voi giornalisti avete l'obbligo di cambiare questa terminologia". Una presa di posizione forte, soprattutto dopo la prestazione dei due giocatori. Per Vieira, infatti, non si può parlare di ex campioni quando sono ancora protagonisti con la Nazionale.

GENOVA, ITALIA - 24 NOVEMBRE: Patrick Vieira, allenatore del Genoa, osserva la partita durante il match di Serie A tra Genoa e Cagliari allo stadio Luigi Ferraris, il 24 novembre 2024 a Genova, Italia. (Foto di Getty Images/Getty Images)

"Sono giocatori esemplari, dentro e fuori dal campo", ha aggiunto. Poi l'invito al giornalista: "Formulare la domanda in modo diverso". Nessuna guerra, ha precisato Vieira. Solo la volontà di difendere due giocatori che considera ancora importanti. "Stiamo parlando di due giocatori che giocano ai massimi livelli da anni. Se sono qui, è perché hanno le qualità per rappresentare il Senegal". Intanto il Senegal continua il suo percorso senza sconfitte sotto la guida di Vieira. Dopo il pareggio contro il Mozambico e la vittoria sull'Etiopia nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa, è arrivato anche il successo contro le Comore. A decidere la sfida è stato Ndiaye, proprio nel suo ex stadio.