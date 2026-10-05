L'Italia torna in campo. Oggi, 5 ottobre alle 20:45, gli Azzurri sfidano nuovamente la Turchia al Dall'Ara di Bologna. Si riparte dal 4-1 dell'andata, un risultato importante che ha dato fiducia alla squadra di Mancini. Ora, però, c'è da completare il lavoro. La Turchia di Montella torna a fare visita agli Azzurri e l'obiettivo è chiaro: ripetersi. Mancini ha già fatto le sue scelte per la sfida di ritorno. Sette gli esclusi: Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma. C'è invece una novità importante. Samuele Inacio è stato convocato per la prima volta dopo essere rimasto fuori nei tre precedenti appuntamenti. Non ci sarà invece Moise Kean, costretto a lasciare il ritiro per un problema fisico.

Italia, caccia alla seconda vittoria: contro la Turchia Mancini vara le sue scelte

La sfida contro laarriva dunque in un momento importante per l'Italia. Gli Azzurri vogliono dare continuità al successo ottenuto a Bursa e continuare a guardare alla qualificazione del girone. Davanti ci sono Francia e Belgio, rispettivamente a quota 7 e 6 punti. Mancini ha deciso di affidarsi a un gruppo ampio, con diverse conferme e qualche novità. Tra i portieri ci sono Donnarumma, Carnesecchi e Vicario. In difesa spazio a Kayode, Ruggeri,, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo e Mancini.

BURSA, TURCHIA - 28 SETTEMBRE: Giacomo Raspadori dell'Italia viene sfidato da Can Uzun e Ozan Kabak di Turkiye durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Türkiye e Italia all'Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu il 28 settembre 2026 a Bursa, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

A centrocampo, invece, figurano Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi e Barella. Davanti, infine, ci sono P. Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito e Vergara. Una lista che racconta le scelte del commissario tecnico in vista di una gara che l'Italia vuole affrontare con la stessa convinzione mostrata all'andata. Il 4-1 di Bursa ha dato un segnale importante, ma adesso serve una nuova risposta. La Turchia di Montella proverà a reagire e a rendere la sfida più complicata. Gli Azzurri, invece, vogliono chiudere il discorso con un'altra vittoria. E Bologna è pronta ad accompagnarli.

La lista completa

PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario;

DIFENSORI: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini;

CENTROCAMPISTI: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella;

ATTACCANTI: P.Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S.Esposito, Vergara.